Москва, 14 января. Добиться прекращения боевых действий в Ливии удалось благодаря высокому авторитету российского Министерства обороны и лично его главы Сергея Шойгу. С таким мнением выступил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В Москве прошли переговоры с участием противоборствующих сторон в Ливии. В ходе этой встречи удалось добиться бессрочного прекращения боевых действий. Присутствовавшая на переговорах делегация ПНС подписала составленного соглашение; фельдмаршал Халифа Хафтар, возглавляющий Ливийскую национальную армию, положительно отнесся к документу, но взял двое суток на размышление и вернулся на родину, чтобы обсудить его с лидерами поддерживающих ЛНА племен.

Стоит отметить, что все участники встречи подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Ливии. Кроме того, проведение подобной встречи в Москве создает благоприятные условия для организации Берлинской конференции по Ливии, которая намечена на 19 января.

«У нашего Минобороны очень большой авторитет в регионе, и это самое главное. Опыт накоплен еще сирийской кампанией, где наши советники и военные показали себя с самой лучшей стороны. То, что сейчас ситуация в Сирии в корне отличается от ситуации в Ливии, — это показатель для всех участников. И конечно, Хафтар и ПНС [Ливии] прислушиваются к тому, что говорит Шойгу. Это, безусловно, показывает уважение к нам и авторитет России. Этот авторитет завоеван нашим стратегическим мастерством», — приводит слова Дандыкина издание Nation News.

По его словам, подобные переговоры являются первым шагом для появления зачатков мира в Ливии. Это очень важно, так как сейчас там страдает мирное население.

«Ливия раньше удерживалась только авторитетом Каддафи, а как сейчас будет складываться ситуация — сложно сказать, но какой-то сдержанный оптимизм есть», — оценил итог встречи эксперт.

Напомним, что в 2011 году Североатлантический альянс осуществил военную операцию в Ливии, воспользовавшись резолюцией Совбеза ООН, которая разрешила интервенцию с целью «защиты мирных жителей». В результате ливийский лидер Муаммар Каддафи был свергнут, а к власти в Триполи пришло так называемое Правительство национального согласия Ливии. Данная структура подконтрольна западным странам и напрямую связана с террористическими группировками «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1 (обе запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.