Боевики в Сирии обстреляли из миномета пункт пропуска «Эль-Хадер» в Алеппо

Алеппо, 14 января. Боевики открыли огонь из миномета по пункту пропуска «Эль-Хадер» в провинции Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Инцидент произошел во вторник в 11.57. По данным Центра по примирению, боевики из 120-мм миномета обстреляли пункт пропуска «Эль-Хадер» в провинции Алеппо. В результате атаки никто не пострадал.

Ответный огонь не открывался.

Ранее во вторник Федеральное агентство новостей сообщало, что на юге Алеппо вертолеты ВВС Сирии сбросили около тысячи листовок с призывами к боевикам «Тахрир аш-Шам» покинуть территорию Алеппо. После чего в районе поселений Кафр-Даль, Хан-Асаль и у деревни Мансур отряды Сирийской арабской армии открыли огонь по опорным пунктам радикалов из крупнокалиберных пулеметных установок.