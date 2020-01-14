Вертолет ВКС РФ отогнал курдских радикалов от патруля на севере Сирии

Кобани, 14 января. Вертолет ВКС России отогнал курдских экстремистов, которые пытались забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани на севере Сирии. Видеозапись с попыткой набега сторонников Рабочей партии Курдистана опубликовано в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

Российский вертолет кружил над дорогой, по которой двигался совместный патруль сил РФ и Турции и отстреливал тепловые ловушки. На записи видно, как курдские радикалы, вооруженные булыжниками, попытались напасть на патруль.

Инциденты между радикально настроенными курдами и с российско-турецкими патрулями фиксировались и ранее. К примеру, в ноябре 2019 года, колонна бронеавтомобилей РФ и Турции была забросана камнями и «коктейлями Молотова» со стороны курдов. Сообщалось, что провокации со стороны курдских радикалов могут стать причиной возобновления Турцией контртеррористической операции.

Депутат Государственной думы Юрий Швыткин в интервью изданию «ПолитЭксперт» заявил, что к действиям курдских экстремистов нельзя относится никак, кроме осуждения. По его словам, они препятствуют снижению напряженности в регионе и деэскалации боевых действий.

«Россия может посодействовать в оказании гуманитарной помощи, в проведении разъяснительной работы и осуществлять пропагандистские действия. Я убежден, что прекращать российско-турецкое патрулирование ни в коем случае нельзя», — подчеркивал в ноябре Швыткин.

Турецкая операция против курдских боевиков проходила с 9 по 22 октября 2019 года и заключалась в создании зоны безопасности вблизи сирийско-турецкой границы.