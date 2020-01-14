Белоруссия начала искать альтернативы российской нефти

Минск, 14 января. Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской, заявил первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой.

«Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти», — заявил чиновник.

Как передает «Газета.ру», Крутой добавил, что на данный момент Минск рассматривает все возможные страны: Украину, Польшу, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан.

Причиной недовольства Крутой назвал премию к рыночной цене, которую Минск не хочет платить российским нефтяным компаниям в прежнем объеме с 2011 года. По его словам, это «экономически нецелесообразно».

Напомним, в начале января Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию. Срок действия договоров на поставку нефти из РФ в Белоруссию истек 31 декабря 2019 года. При этом Москва и Минск не смогли заключить новые контракты, регламентирующие работу стран в нефтегазовой сфере. 10 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти через территорию республики. Указом установлена ставка на прибыль в размере 50%.

Накануне сообщалось, что представители России и Белоруссии не смогли достичь договоренностей по тарифам на транзит российской нефти через территорию республики, передавал RT.