Специалисты из Канады побывали на месте крушения «Боинга-737» в Иране

Тегеран, 14 января. Эксперты из Канады побывали на месте крушения украинского самолета «Боинг-737», который разбился в 15 км от аэропорта Тегерана. Об этом во вторник заявил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.

«Канадские специалисты сегодня после проведения трехсторонней встречи экспертов из Ирана, Украины и Канады посетили место крушения украинского самолета. Организация гражданской авиации Ирана приветствует участие делегаций из других стран в расследовании происшествия», — отметил он.

Напомним, что украинский пассажирский самолет «Боинг-737» 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана. На борту лайнера находились граждане Украины, Великобритании, Германии, Швеции, Канады, Ирана и Афганистана — все они погибли.

Власти Ирана взяли на себя ответственность за авиакатастрофу, заявив, что причиной крушения стала ошибка сил ПВО, которые были приведены в боевую готовность из-за активизации военных действий со стороны США. Перед этим Соединенные Штаты нанесли авиаудар по аэропорту Багдада, в результате чего погиб иранский генерал Касем Сулеймани, который командовал спецназом «Аль Кудс».

Во вторник Тегеран заявил об усилении безопасности воздушного пространства после трагедии с украинским самолетом. При этом командующий армией Ирана Абдоль-Рахим Мусави подчеркнул, что страна не позволит иностранным государствам использовать авиакатастрофу в политических целях.