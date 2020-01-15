Сирия, 15 января. Проамериканские боевики «Джейш Магавир ат-Таура» атаковали отряд Корпуса Стражей Исламской революции в Хомсе. Террористы «Исламского государства»1 совершили нападение на отряд САА в Ракке. В Дейр-эз-Зоре взрыв бомбы у моста ранил шесть мирных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Идлиба продолжают наносить удары по опорным пунктам радикалов «Тахрир аш-Шам», сбросили листовки в Алеппо и Идлибе с призывами к боевикам, нанесли точечные удары по укреплениям джихадистов.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила об убийстве двух членов союзного САА ополчения на юго-западе Алеппо, обстреляла гуманитарный коридор на границе провинций Алеппо и Идлиб.

«Джейш Магавир ат-Таура»: напали на юге Хомса на отряд Корпуса Стражей Исламской революции.

Курдские вооруженные формирования: провели на севере Ракки работы по разминированию и кампанию по насильной вербовке мирных жителей в отряды самообороны, подозреваются в похищении сотрудника военной полиции ВС Турции на севере Алеппо и подрыве бомбы у штаба ополчения.

Армия Турции и союзные силы: направили в Ракку 420 членов новой народной полиции для несения службы у Тель-Абъяда.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): в Ираке совершило нападение на КПП пограничников, подозревается в установке бомбы у моста в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: направила конвой подкрепления из 140 автомобилей в Дейр-эз-Зор.

Корпус Стражей Исламской революции: переносит основные базы и командование на запад Сирии, обменялся ударами с боевиками «Джейш Магавир ат-Таура» в Хомсе.

Провинция Алеппо

Боевики «Тахрир аш-Шам» объявили через подконтрольный им медиаресурс «Ибаа», что ими были застрелены два члена союзного иранского ополчения Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) на юго-западе от города Алеппо.

На юге провинции вертолеты ВВС Сирии сбросили с вертолетов около тысячи листовок с призывами к боевикам «Тахрир аш-Шам» покинуть территории Алеппо, как сообщает источник в сети Twitter (@OGN News). После чего в районе поселений Кафр-Даль, Хан-Асаль и у деревни Мансур отряды Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по опорным пунктам радикалов из крупнокалиберных пулеметных установок.

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) на севере провинции неизвестными был похищен сотрудник турецкой военной полиции. Как сообщает источник, мужчина был похищен в районе деревни Джазра. Также возле полицейского участка протурецкого ополчения в поселке Аль-Атариб был взорван заминированный автомобиль. Поступают сведения о жертвах среди мирного населения. Подозревается, что и подрыв, и похищение - диверсии курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Хомс

Как переедет медиаресурс Masar Press Net, в 55-километровой зоне вокруг базы ВС США«Ат-Танф» отмечаются боестолкновения между проиранским ополчением КСИР и спонсируемых коалицией боевиками «Джейш Магавир ат-Таура», которые дислоцируются вокруг базы. Издание не приводит причину столкновения двух отрядов. Наиболее вероятно, что стычка произошла на фоне ухудшения американо-иранских отношений и обстрелов со стороны проиранского ополчения баз ВС США в Сирии и Ираке, боевики получили расположение повысить меры безопасности у «Ат-Танфа». Отряды КСИР, в свою очередь, регулярно совершают на юге провинции рейды с целью выявления и нейтрализации террористов «Исламского государства»1 которые укрываются в пустынной местности на юге провинции и в приграничной с Ираком зоне.

Напомним, что эскалация американо-иранского конфликта была спровоцирована авиаударом ВВС США в аэропорту Багдада 3 января. По приказу президента США Дональда Трампа ВВС США уничтожили конвой высокопоставленных членов Корпуса Стражей Исламской революции и «Хашд аш-Шааби». В результате атаки погиб глава спецназа КСИР Касем Сулеймани и замглавы Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе города Аль-Бусейра неизвестными была установлена мина недалеко от моста через один из притоков реки Евфрат. Как сообщает новостное агентство Deir Ezzor 24, в результате взрыва ранения получили шесть мирных жителей. Так как в момент взрыв по мосту проезжал конвой курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), в установке мины подозревают террористов «спящих ячеек» «Исламского государства». Информации о пострадавших среди боевиков SDF не поступало.

Стало известно, что командование Корпуса Стражей Исламской революции в Сирии принято решение о смене мест дислокации, учитывая напряженную обстановку в регионе, которая установилась после убийства бригадного генерала КСИР Касема Сулеймани. 3 января ВВС США нанесли по его кортежу авиаудар, когда он находился в аэропорту города Багдад. Как сообщается, командование уже покинуло город Абу-Кемаль и Меядин, поселок Аль-Ишара. В настоящее время отряды направились на военные базы в провинциях Дамаск, Хомс и Хама. В целях безопасности не уточняется, где именно находятся новые штабы КСИР, как передает портал Baladi News.

Провинция Даръа

В провинции Даръа был обнаружен труп одного из сторонников сирийской оппозиции и бывшего члена группировки «Южный фронт». Точное местонахождение тела и причины смерти не называются, как передает агентство Masar Press Net. Существует вероятность, что данный инцидент относится к серии покушений на жизнь бывших членов оппозиционной официальному Дамаску группировки «Южный фронт». Неизвестные уже убили несколько десятков членов и полевых командиров «Южного фронта» из числа тех, кто официально поддержал перемирие в провинции, предложенное правительством в 2018 году.

Провинция Идлиб

На юге провинции несмотря на режим прекращения огня на всей территории идлибской зоны деэскалации джихадисты продолжают совершать провокации. Как передает агентство Halab Today TV, в районе поселка Аринба сирийские военнослужащие открыли огонь из артиллеристских установок. Из крупнокалиберных пулеметных установок также был нанесен удар по позициям джихадистов в районе деревни Тель-Манас. По информации Telegram-канала Syria Live, тяжелая артиллерия САА также работает по позициям боевиков в районе поселений Кафр-Саджна и Ар-Ракайа.

Вертолеты ВВС Сирии также сбрасывали бумажные листовки с призывами к террористам «Тахрир аш-Шам» покинуть без боя районы оккупации. Как сообщает агентство Step News, в ответ радикалы обстреляли гуманитарный коридор на юге провинции, так как заинтересованы в том, чтобы как можно большее количество мирных жителей осталось в зоне их оккупации в качестве их живого щита.

Как сообщает РИА Новости, в Москве состоялась трехсторонняя встреча представителей РФ, Сирии и Турции по ситуации в Сирии. Сирийская сторона потребовала соблюдения сочинских соглашений по деэскалации, абсолютного уважения суверенитета и независимости Сирии и ее территориальной целостности, как сообщает телеканал Ikhbariya. Кроме того, сочинское соглашение предусматривает освобождение провинции Идлиб от террористов и вооружений и разблокировку трасс Алеппо-Латакия и Алеппо-Хама. Сирийская стороны намерена освободить весь Идлиб, чтобы гарантировать безопасность для жителей провинции, которых джихадисты используют в качестве живого щита.

Провинция Ракка

Силы так называемой внутренней безопасности SDF «Асайиш» сообщили, что в деревне Аль-Кабара были проведены работы по разминированию окрестностей от остатков боеприпасов «Исламского государства», о чем сообщает агентство Rojava Network. Стоит отметить, что в отличие от правительственных сил и армии Турции на севере провинции, курдские радикалы не уделяют особого внимания на работы по расчистке территорий от мин. Восточная часть провинции перешла под контроль SDF весной 2017 года, однако из-за нерасторопности курдских саперов на минах ИГИЛ1 подорвались десятки гражданских.

По данным медиаресурса Euphrates Post, 420 новобранцев гражданской полиции, учрежденной в зоне операции ВС Турции «Источник мира» готовы начать свою работу в городе Тель-Абъяд. Сотрудники полиции прибыли сегодня днем в города после окончания ускоренного учебно-тренировочного курса.

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) совершили серию рейдов в Ракке, как передает агентство Smart News. Радикалы провели компанию по несильной вербовке в ряды отрядов самообороны в поселках Аль-Саман, Хазма и Мазрат-Тишрин.

Боевики «Исламского государства» устроили засаду отряду сирийской армии в районе поселка Ресафа, где стороны обменялись ударами из ракетных установок. По данным медиаресурса SOHR, САА потеряла 12 человек ранеными и убитыми.

1 Организация запрещена на территории РФ.