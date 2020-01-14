Американская военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Багдад, 14 января. Военная база «Эт-Таджи» в Ираке, где дислоцированы американские военные, подверглась ракетному удару. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

Военная база «Эт-Таджи» расположена в 27 километрах севернее Багдада. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, в результате которого был убит командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. В ответ на убийство Сулеймани Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке.

Позднее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к американскому народу, в котором заявил, что Вашингтон не будет использовать свою военную мощь против Ирана.