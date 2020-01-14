Мощный взрыв прогремел в промзоне на севере Испании

Барселона, 14 января. На территории промышленно-индустриальной зоны в испанской провинции Таррагона, расположенной в Каталонии, произошел мощный взрыв. Об этом в Twitter сообщает региональное отделение гражданской обороны.

«Тревога из-за взрыва и пожара на предприятии на южном полигоне Таррагоны. К настоящему моменту неизвестно, есть ли пострадавшие», — сообщается в твите ведомства.

По данным испанских СМИ, взрыв мог произойти на нефтехимическом заводе. Согласно неподтвержденной информации, в результате инцидента могли быть пострадавшие. Жителей близлежащих населенных пунктов попросили не открывать окна и двери и находиться в своих домах, пока не поступит дополнительная информация об инциденте, а также его причинах и последствиях.

Explosió a la planta de la petroquímica de la Canonja. De moment no es sap quin ha estat el causant de l'explosió. S'ha escoltat i s'ha notat des de diversos punts de la demarcació (Tarragona i Vila-seca).



Vídeo vía @tarragonaradio pic.twitter.com/2OcOYK5qF2 — Joan Mercadé (@JoanMerka97) January 14, 2020