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Мощный взрыв прогремел в промзоне на севере Испании

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Мощный взрыв прогремел в промзоне на севере Испании

Барселона, 14 января. На территории промышленно-индустриальной зоны в испанской провинции Таррагона, расположенной в Каталонии, произошел мощный взрыв. Об этом в Twitter сообщает региональное отделение гражданской обороны.

«Тревога из-за взрыва и пожара на предприятии на южном полигоне Таррагоны. К настоящему моменту неизвестно, есть ли пострадавшие», — сообщается в твите ведомства.

По данным испанских СМИ, взрыв мог произойти на нефтехимическом заводе. Согласно неподтвержденной информации, в результате инцидента могли быть пострадавшие. Жителей близлежащих населенных пунктов попросили не открывать окна и двери и находиться в своих домах, пока не поступит дополнительная информация об инциденте, а также его причинах и последствиях.

 

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Источник: ТАСС
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