ليبيا ، نتائج 14 يناير: مجلس النواب يشكر روسيا على السلام

ليبيا ، 14 يناير: أشاد ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة بمساهمة الاتحاد الروسي في تسوية النزاع ، وأشار كومتي إلى أهمية الاتفاق بين روسيا وتركيا في حل الأزمة في ليبيا وتالب مسلحين ضد رئيس الوفاق فايز السراج

السلطات الشرعية الليبية تدعم موقف روسيا من التسوية السلمية في البلاد

أيد رئيس مجلس النواب الليبي روسيا التي قامت بتنظيم وقف إطلاق النار في الجمهورية. ووفقا له ، فهو يرغب في مزيد من التعاون بين البلدين من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لاحقة.

عبد الله بلحيك ، المتحدثة باسم مجلس النواب ، علق على التسوية السلمية الجارية بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق. في كلمته ، أشار إلى أنه سعيد بموقف روسيا غير المبال من الوضع الحالي في بلاده.

"للاسف ، في وقت واحد ، ابتعدت روسيا عن ليبيا. كان هذا حادًا بشكل خاص في عام 2011 ، عندما هجمنا حلف الناتو علينا. ثم اتخذت روسيا "خطوة إلى الوراء" ، وتوقفنا عن الشعور بدورها في الساحة الدولية. لكن روسيا الآن عادت - نحن نتفاعل مرة أخرى في مسائل الاقتصاد ومكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أنه منذ اغتيال الزعيم السابق للبلاد ، معمر القذافي ، أصبح الوضع في ليبيا صعبا ، وكان التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية هو العامل الأكثر زعزعة للاستقرار. لقد تغير الزمن الآن ، وبدأت روسيا في مساعدة الدولة الأفريقية. أعرب ممثل الحكومة الشرعية عن أمله في أن تقدم روسيا دعماً أكبر لهياكل السلطة الشرعية ، التي تم تعيينها بقرار من البرلمان الليبي.

وأضاف الملحق الصحفي في خطابه "نريد أيضًا أن تقدم روسيا مساهمة أكبر في تعزيز الأمن في جميع أنحاء ليبيا".

وتحدث عبد الله بلحيك أيضًا عن المحادثات التي عقدت في موسكو في 13 يناير بين المشير في الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس وزراء الوفاق فايز السراج. ناقش الطرفان وقف إطلاق النار لمدة ست ساعات ، وبعد ذلك طلب منهم التوقيع على اتفاق سلام. وفقًا للملحق الصحفي ، فإن التسوية التي بدأت بمبادرة من روسيا تهدف إلى إنهاء الأزمة. وفي الوقت نفسه ، أشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بالفعل لن يسمح للعصابات في طرابلس بإعادة تجميع قواتها وأن يكون لها تأثير سلبي على البرلمان والجيش.

"تعرف روسيا والعالم بأسره أن نظام طرابلس يعتمد على دعم الجماعات المسلحة غير الشرعية ، وجميع أنواع" الميليشيات "، وسرقة البلاد وتنظيم تدفقات الهجرة الإجرامية. نتوقع أن تساعد محادثات موسكو في وقف كل هذا ، وأن الحرب على الإرهاب ، التي بدأت عام 2014 في بنغازي ، ستنتهي في النهاية. نتوقع أن تحل المشكلة الرئيسية في ليبيا ، والجيش وحده هو الذي سيمتلك الأسلحة وليس الجميع. هذا بالطبع سيخدم مصالح الأشخاص الذين اختاروا الجيش الوطني الليبي والمشير حفتر كمدافعين عنهم.

نلاحظ أن النقاش التالي حول الوضع في ليبيا سوف يتم في برلين في 19 يناير خلال مؤتمر لحل الازمة في ليبيا. أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالفعل عقد المنتدى الدولي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أيد الزعيم الروسي هذه المبادرة ، مضيفًا أنها ستساعد في إيجاد سبل للخروج من الأزمة في ليبيا. كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشاركته.

أشاد الممثل الليبي لدى الأمم المتحدة بمساهمة روسيا في حل الازمة

قال طاهر سني ، ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة ، إن روسيا وتركيا قد ساهما مساهمة كبيرة في التسوية السلمية للنزاع الليبي.

وأكد أنه تم تسليم نص وقف إطلاق النار إلى رئيس وزراء ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني فايز السراج ، والقائد الأعلى للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر مقدمًا. وشكر حكومة روسيا وتركيا لمشاركتها في تسوية النزاع.

على الرغم من رفض حفتر التوقيع على الاتفاق ، فإن الجيش الوطني الليبي يواصل الالتزام بالهدنة. وسجلت انتهاكاته فقط من قبل مقاتلي الوفاق. وفي الوقت نفسه ، تعتبر وزارة الدفاع بالاتحاد الروسي أن الإنجاز الرئيسي للمحادثات بين الليبيين هو اتفاق أساسي بشأن مسألة إنهاء غير محدود للأعمال العدائية ، والتي تمكنت الأطراف المتحاربة من الوصول إليها.

من المقرر عقد جلسة مناقشة ثانية في 19 يناير. سيعقد الحدث في عاصمة ألمانيا - برلين.

تلقى حفتر دعوة إلى مؤتمر ليبيا في برلين

تلقى المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي دعوة لحضور مؤتمر حول ليبيا في برلين.

وقال مصدر في وكالة الانباء روسي ان "لقد تم ارسال دعوة رسمية اليوم الى القيادة العليا للجيش الوطني الليبي للمشاركة في مؤتمر برلين ، لكن حتى الآن لم يكن هناك استجابة من المشير خليفة حفتر".

سيعقد مؤتمر حول التسوية الليبية في برلين في 19 يناير. في وقت سابق من يوم الثلاثاء ، أصبح من المعروف أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد دعت رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى المؤتمر ، بالإضافة إلى ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وتركيا ومصر والصين والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. سيعقد الاجتماع على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة عقد قمة ليبية في العاصمة الألمانية في اجتماع مع ميركل. أكد بوتين على أن هذا الحدث يجب أن يكون فعّالًا حقًا ، وينبغي أن تشارك فيه الدول المهتمة بحل الأزمة في الدولة الأفريقية.

عقدت في موسكو محادثات روسية تركية حول ليبيا بمشاركة رؤساء وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين. كما حضر المشير خليفة حفتار وفايز السراج. ومع ذلك ، رفض السراج مقابلة حفتر. غادر المشير حفتر موسكو دون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع الوفاق.

انتهت المفاوضات في العاصمة الروسية دون توقيع اتفاق بين أطراف الأزمة الليبية ، لكن العديد من الخبراء متأكدون من الحاجة لمثل هذه الاجتماعات وأشاروا إلى جهود روسيا التي تمكنت من تنظيم مثل هذا الحدث.

تألبوا المسلحون الموالين لرئيس الوفاق فايز السراج ضده

في صفوف الإرهابيين في حكومة الوفاق غير الشرعية ، ظهر انعدام الثقة بشان رئيسها فايز السراج. ولا يزال المتشددون التابعون لـ "السلطات" غير القانونية في حالة تأهب.

عبر الممثل الرسمي للمقر التشغيلي لعملية "بركان الغضب" ، التي تقوم بها عصابة الوفاق، عبد الملك مدني عن عدم ثقته في فايز السراج. ووفقا له ، ما زالوا لا يستطيعون فهم تفاصيل اتفاق السلام الذي وقعه رئيس "الحكومة" طرابلس. في الوقت نفسه ، ما زال المقاتلون في العاصمة في حالة تأهب كامل لشن هجوم على الجيش الوطني الليبي مرة أخرى. افاد هذا alaaaa24.

نذكر ان في 13 يناير ، تم عقد اجتماع في موسكو بين المشير من الجيش الوطني الليبي ، خليفة حفتر ، ورئيس وزراء الوفاق، فايز السراج. عقدت المحادثات بمشاركة روسيا وتركيا والمتعلقة بتسوية الوضع في ليبيا. ناقش الطرفان خلال ست ساعات وقف إطلاق النار ، وبعد ذلك طلب منهم التوقيع على اتفاق الهدنة.

نتيجة لهذا الاجتماع ، وقع الجانب الوفاق مسودة وثيقة بشأن تسوية في البلاد. بدوره ، استغرق خليفة حفتر الوقت لدراسة نص الاتفاق. كما أصبح معروفًا لاحقًا ، عاد المارشال الميداني إلى وطنه دون توقيع المستند. في الوقت نفسه ، ما زالت الهدنة التي بدأت في 12 يناير محفوظة في الجمهورية.

ستتم المناقشة التالية حول الوضع في ليبيا في مؤتمر في برلين في 19 يناير. أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالفعل عقد المنتدى الدولي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أيد الزعيم الروسي هذه المبادرة ، مضيفًا أنها ستساعد في إيجاد سبل للخروج من الأزمة في ليبيا. كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشاركته.

وأشار كونتي إلى أهمية الاتفاق بين روسيا وتركيا في حل الأزمة في ليبيا

وقال جوزيبي كونتي ، رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ، إن الاتفاقية الروسية التركية أدت إلى وقف إطلاق النار في ليبيا وكانت خطوة نحو الحل النهائي للأزمة الليبية. افاد هذا Afrigatenews.net.

أشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن اجتماع المارشال التابع للجيش الوطني الليبي في موسكو خليفة حفتر ورئيس ما يسمى بحكومة الوفاق فايز السراج كان استمرارًا للجهود السابقة لحل الأزمة في الدولة الأفريقية.

"يمكن أن يكون وقف إطلاق النار إجراءً محفوفًا بالمخاطر إذا لم يكن مدعومًا بجهود المجتمع الدولي لضمان الاستقرار في ليبيا. لهذا السبب نشاركنا الرأي حول أهمية تسريع عملية برلين "- قال كونتي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الذي عقد في أنقرة.

وفقًا لرئيس الوزراء الإيطالي ، فإن مؤتمر برلين سيحدد المسار السياسي لليبيا وسيكون نقطة تحول في حل الأزمة الليبية وإقامة حياة سلمية في البلاد. وشدد كونتي على أن إيطاليا مستعدة دائمًا لتصبح حليفة لليبيا إذا كانت الدولة الإفريقية تسعى جاهدة "لتحقيق الرخاء والديمقراطية".

نذكر أن ليبيا كانت في ظروف أزمة بعد الإطاحة وقتل زعيم منذ فترة طويلة من البلاد معمر القذافي في عام 2011. استولت الوفاق على السلطة في العاصمة الليبية طرابلس. قام الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر في عام 2014 بعملية مكافحة الإرهاب في البلاد.

في الثامن من يناير ، أجرى رئيسا الاتحاد الروسي وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان محادثات في اسطنبول. دعا الزعيم الروسي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا. دعم رئيس تركيا المبادرة. نتيجة لذلك ، منذ منتصف ليل 12 يناير ، تم تأسيس هدنة في طرابلس لأول مرة منذ عدة أشهر.

في 13 يناير ، عقدت محادثات ليبية في مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو ، وبعد ذلك أرجأ الطرفان توقيع الاتفاق. سيعقد اجتماع جديد لممثلي ليبيا في مؤتمر برلين في 19 يناير.