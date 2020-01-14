Проект «Память о войне» запустили в Петербурге. ФАН-ТВ

Работу негосударственных музеев Санкт-Петербурга и Ленинградской области обсудили за круглым столом 14 января. На заседании представители музеев, общественных организаций, Совета ветеранов и инициативных групп поделились своими мыслями о том, как сохранить память важного периода нашей истории.

«На самом деле музей нужен в первую очередь нам самим. И говоря о них — об этих музеях и экспонатах, мы тем самым продолжаем идею и линию, направленную на их сохранение. А дальше вопрос, кто это будет содержать, кто это будет делать, на какие средства? Это дело другое. Было бы желание сохранить вот эту память и принести ее дальше», — убежден участник инициативной группы по возрождению народного музея Дороги жизни в Коккорево Антон Ермолаев.

Очень много музеев, связанных с тематикой Великой Отечественной войны, были созданы на базе школ, которые находились в деревнях и населенных пунктах, расположенных на Дороге жизни. Один из самых известных находился в деревне Коккорево. Именно его планирует воссоздать одна из инициативных групп Петербурга и Ленобласти.

Заведующий музеем «Кобоно-Кареджский порт» Сергей Марков рассказал, как поисковые отряды поднимали со дна Ладожского озера военные автомобили, которые позже даже участвовали в параде на Дворцовой площади. Он отметил также, что ведутся активные работы по созданию музея военной техники и музея-госпиталя на Дороге жизни.

Председатель Объединенного совета ветеранов «Дороги жизни» и их потомков Сергей Панин также заявил, что планируется объединение всех музеев, посвященных Дороге жизни.