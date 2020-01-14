Синоптик прокомментировал слова депутата Журавлева о климатическом оружии

Москва, 14 января. Теплая зима в России объясняется влиянием Атлантики, а не американским климатическим оружием. Об этом во вторник заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, комментируя слова депутата Госдумы Алексея Журавлева.

По его словам, воздух, сформировавшийся над Атлантикой, зимой всегда теплее. Версию парламентария об экспериментальном оружии синоптик отнес к разряду фантастики.

«Рассуждения о том, что такая теплая погода является следствием какого-то воздействия, можно воспринимать с иронией, это несерьезно с научной точки зрения, а угрозы для человека такой температурный фон не представляет», — пояснил Вильфанд RT.

Ранее Журавлев заявил, что не исключает использование в России американского климатического оружия. Так он объяснил аномальное потепление в РФ. Депутат подчеркнул, что относиться к подобной угрозе беспечно нельзя, ведь воздействие на климат может вызвать тяжелейшие последствия для страны. В качестве примера он привел таяние вечной мерзлоты и разрушение озонового слоя.

По словам метеорологов, климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете, и в 3,5 раза быстрее, чем в Арктике. Сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории Андрей Киселев напомнил, что в зоне вечной мерзлоты находятся две трети территории России.