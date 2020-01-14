Помпео могут вызвать в суд для дачи показаний по поводу убийства Сулеймани

Вашингтон, 14 января. Госсекретаря США Майка Помпео могут принудить через суд давать показания относительно американской спецоперации по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел.

«Если Помпео не будет сотрудничать с нами, то мы рассмотрим возможные дальнейшие действия, в том числе - отправку ему повестки», - заявил конгрессмен-демократ Энгел в ходе слушаний по Ирану.

Помпео отказался принимать участие в этих слушаниях.

В ночь на 3 января США совершили ракетную атаку по зоне, расположенной у аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани, командовавший элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Проведение операции одобрил лично американский президент Дональд Трамп.

В ответ Тегеран нанес удар по американским военным базам в Ираке 8 января. После беззаконных действий Вашингтона на Ближнем Востоке Сирия, Иран и Ирак выступили против американского присутствия в регионе.

Американские войска уже несколько десятилетий находятся на Ближнем Востоке, следствием чего стал стремительный рост терроризма и экстремизма в регионе. ВС США сознательно обостряют обстановку в регионе, открыто сотрудничая с террористическими группировками. Устав от войны и постоянных конфликтов, привнесенных Белым домом в регион, власти Ирака, а также соседи этой страны, потребовали от США вывести своих войска.