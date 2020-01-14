Очередное доказательство сотрудничества «Новой Газеты» с Ходорковским

Критика «Новой Газеты» позиции Следственного комитета РФ о мотивах убийства трех российских журналистов в ЦАР еще раз доказывают ангажированность издания и наличия договорных отношений редакции с миллиардером Михаилом Ходорковским.

Зампредседателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов в беседе с изданием «Коммерсант» заявил, что мотивом убийства трех российских журналистов в 2018 году в ЦАР – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко – стало ограбление. Съемочная группа, прибывшая в африканское государство для съемки документального фильма, проигнорировала напряженную ситуацию в стране, криминогенную обстановку и предупреждения об опасности ночных поездок по стране. К таким выводам следователи пришли после проведения тщательного расследования и получения результатов всех экспертиз. Версия, озвученная представителем СК, лишний раз доказывает несостоятельность позиции многих журналистов, которые считали, что съемочная группа погибла в результате подстроенного убийства.

Позиция Следственного комитета вызвала негодование у редакции «Новой Газеты». Журналисты издания раскритиковали СК РФ и обвинили правоохранительные органы в проведении необъективного расследования. В качестве аргументации автор материала использовал несостоятельные доводы и подложные факты Центра «Досье», принадлежащего Михаилу Ходорковскому. «Досье» неоднократно критиковали в СМИ за публикацию фейков, касающихся обстоятельств гибели российских журналистов. «Агентство Федеральных Расследований» в своем материале дало понять, что Ходорковский публикацией ложных материалов пытается снять с себя ответственность за гибель людей.

Использование фактологической базы «Досье» журналистами «Новой Газеты» и солидарность с позицией Ходорковского является очередным доказательством, что редакция либерального издания сотрудничает с миллиардером и выполняет его заказы.

Ранее ФАН провел собственное расследование, в ходе которого установил, что Михаил Ходорковский купил «Новую газету», и издание теперь выполняет заказы олигарха. Миллиардер использует российскую редакцию для ведения медиавойны в России и распространения дезинформации.