Зеленский вызвал депутатов «на ковер» из-за высоких зарплат

Киев, 14 января. Президента Украины Владимира Зеленского привели в ярость сообщения о высокой заработной плате ряда министров и глав госпредприятий, поэтому он вызвал «на ковер» фракцию «Слуга народа», сообщает экс-депутат Верховной рады Борислав Береза.

Об этом бывший украинский парламентарий и глава информационного отдела «Правого сектора»1 (запрещен в РФ) написал у себя в Facebook. По его словам, президент разозлился из-за того, что информация о зарплатах негативно влияет на его рейтинг.

«Интересная логика. Наличие насильника Иванисова, который стал депутатом от «Слуги народа», в сессионном зале его не раздражает. И не злит то, что Богдан Яременко заказывал проституток сидя на сессии Верховной рады и после этого про него написали все СМИ в мире, но он остается главой комитета по внешней политике», — пишет Береза.

По мнению Березы, Зеленский сосредоточен не на тех вещах, о которых должен думать глава государства.

«Единственное, что хочется пожелать Зеленскому — это меньше злиться и проявлять эмоции, а больше учиться, окружить себя экспертами, а не друзьями детства или сценаристами «95-го квартала», — считает бывший депутат.

Также он посоветовал Зеленскому озаботиться разработкой стратегии, которая на данный момент в действиях президента Украины не просматривается, а также перейти к выполнению своих обещаний.

К обсуждению проблемы подключился журналист Юрий Смирнов.

«Когда главным информационным поводом становятся зарплаты депутатов и министров и ради этого Зеленский вызывает «на ковер» фракцию и премьера — это диагноз стране. Это самый большой бич украинского народа — комплекс неполноценности», — считает журналист.

Ранее бывший украинский вице-премьер Павел Розенко заявлял, что с 1 января 2020 года украинским парламентариям и сотрудникам министерств повысят заработную плату от 2 до 5 раз в сравнении с прошлым годом. Согласно его словам, зарплаты многих украинских депутатов превысят 100 тысяч гривен (более 250 тысяч рублей).

Глава украинского парламента Дмитрий Разумков утверждает, что данная информация не соответствует действительности. Также информацию опроверг руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

1 Организация запрещена на территории РФ.