سوريا نتائج 14 يناير: دعت سوريا الشرق لمحاربة الولايات المتحدة ، وسيتم مناقشة الحادث في دوما في الأمم المتحدة

سوريا ، 14 يناير. يعتقد رئيس الوزراء السوري عماد خميس أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على القاعدة الأمريكية "أظهرت للأعداء أنه ليس لديهم ما يفخرون به". وتأمل روسيا في أن ينظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل بنّاء في الوضع المحيط بالتحقيق في الحادثة مع الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما.

ستناقش في الأمم المتحدة حادثة في دوما وإجراءات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

سيناقش أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 يناير الموقف المحيط بالتحقيق في الحادثة مع الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما في 7 أبريل 2018. صرح بذلك السكرتير الصحفي للبعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى المنظمة فيدور سترجيجوفسكي.

وقال: "سيكون موضوع الاجتماع هو التحقيق في هذا الحادث من قبل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

في وقت سابق ، اتهم الغرب الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما. وفي الوقت نفسه ، انتُقدت استنتاجات موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكثر من مرة ، واتهم واضعو التقرير بالتزوير.

فحص المتخصصون في المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة أراضي الدوما ولم يجدوا أي آثار لاستخدام المواد السامة المحظورة ، لكن في ربيع عام 2018 لم يمنع هذا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى من شن ضربة صاروخية ضخمة على سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن الجانب الروسي لم يكشف فقط عن نتائج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لذلك ، في العام الماضي ، قدمت بوابة ويكيليكس تقريرًا من أعضاء لجنة مستقلة خاصة فحصت رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والتقارير الأولية الخفية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي وردت من مخبر.

وفقًا للخبراء ، استخدم محققو المنظمة طرقًا غير مقبولة وإخفاء المعلومات الأساسية حول التحليلات الكيميائية والاستشارات السمية والدراسات البالستية ومقابلات الشهود في هذه الحالة. بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لموقع ويكيليكس ، حاول بعض مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذين حاولوا منع إخفاء البيانات المهمة إزالتها من التحقيق.

متطرفون من سوريا ينتقلون إلى ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن المتطرفين من سوريا ، بمن فيهم إدلب ، ينتقلون إلى ليبيا من أجل مواصلة "إثارة المياه" هناك. صرح بذلك رئيس وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي مشترك عقب مفاوضات مع نظيره السريلانكي دينيش جوناديفاردن.

ووفقا له ، 90 ٪ من سوريا تسيطر عليها حكومة شرعية. في الوقت نفسه ، لا تزال هناك بؤر للنشاط الإرهابي ، وقبل كل شيء ، هذا هو إدلب ، حيث يفقد المتطرفون مواقعهم تدريجياً. وقال لافروف إن المتطرفين من سوريا ينتقلون إلى ليبيا "لإثارة المياه" هناك.

"لكن ، للاسف، فهم ينتقلون إلى حد كبير إلى ليبيا من أجل الاستمرار لإثارة المياه في هذا البلد" ، أكد لافروف.

حث رئيس الوزراء السوري دول الشرق الأوسط على مقاومة الوجود الأمريكي

دعا رئيس الوزراء السوري عماد خميس دول الشرق الأوسط إلى معارضة الوجود الأمريكي في المنطقة.

في يوم الثلاثاء ، أدان خميس ، في لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحان ، تصرفات واشنطن.

وقال: "يجب على جميع الدول ، فضلاً عن حكومات جميع دول المنطقة ، مواجهة الوجود غير القانوني للولايات المتحدة".

وأضاف رئيس الوزراء السوري أن ضربات إيران الصاروخية على قاعدة عين الأسد الأمريكية ومطار أربيل "أظهرت للأعداء أنه ليس لديهم ما يفخرون به". كان هذا التجمع رد طهران على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني على يد الأمريكيين.

نذكر أن الجنرال قاسم سليماني قاد قوات القدس الإيرانية الخاصة وكان من أكثر الشخصيات السياسية نفوذاً في الجمهورية الإسلامية. في 3 يناير ، قُتل في غارة جوية للقوات الجوية الأمريكية على مطار بغداد. وعدت طهران بالانتقام منه. في 8 يناير ، أعلن فيلق الحرس الثوري الإسلامي العملية العسكرية الشهيد سليماني ، حيث تم شن هجمات على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

نلاحظ أن اغتيال سليمان قد أدان شركاء الولايات المتحدة في الناتو. على وجه الخصوص ، طالبت كندا البيت الأبيض بتقديم مبررات مفصلة للحاجة إلى مهاجمة الجنرال.

الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط – كارثة

قامت الحكومة السورية ، بمشاركة المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ، بفتح ثلاثة ممرات إنسانية في الحاضر وأبو الضهور والهبيط ، لضمان خروج المدنيين من المناطق التي استولى عليها الإرهابيون في محافظة إدلب. جاء ذلك من مكان الحادث من قبل مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية (FAN).

تعد منطقة التصعيد في إدلب آخر بؤرة المقاومة للمسلحين ، حيث يختبئون وراء السكان المدنيين كدروع بشرية. بعد سنوات من الحرب ، تعود العائلات الأولى عبر الممرات الإنسانية إلى منازلهم.

حاليا ، يتم توفير المساعدة الطبية للمدنيين عند نقاط التفتيش. كما يتم تزويدهم بالطعام والماء. تم تخصيص الحافلات لحركة اللاجئين.

عشية فتح النقاط ، ألقى جنود الجيش السوري منشورات من الجو تحث المواطنين على المغادرة عبر نقاط التفتيش الرسمية من إدلب وغرب حلب. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام تنبيهات الرسائل القصيرة ومرافق البث التلفزيوني والإذاعي لتنبيه الجمهور.