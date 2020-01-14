Пентагон признал бесполезность санкций против Турции

Вашингтон, 14 января. Заместитель министра обороны США Эллен Лорд признала, что Турция не поддается американскому санкционному давлению.

«Мы все еще находимся на той же позиции: мы ясно заявили, что F-35 и С-400 несовместимы. К сожалению, Турция не принимала решения делать какие-либо шаги по С-400, поэтому мы продолжаем переводить деятельность из Турции», — отметила она, отвечая на вопросы журналистов.

Лорд подчеркнула, что переговоры относительно самолетов F-35 не ведутся уже пару месяцев. Замглавы Пентагона также добавила, что основная часть производства комплектующих для F-35 к марту 2020 года будет переведена из Турции в США. Впрочем, часть производства, возможно, останется на территории Турции до конца года.

Напомним, что ранее Турция вопреки протестам США заключила с Россией контракт на покупку зенитно-ракетных комплексов С-400. В ответ Вашингтон прекратил поставку истребителей F-35 в Турцию и пригрозил Анкаре санкциями. Ограничительные меры связаны не только с решением страны приобрести российское вооружение, но и с операцией «Источник мира», которую Турция объявила в октябре прошлого года. Целью операции стала борьба против поддерживаемых США курдских боевиков в Сирии. Она завершилась в том же месяце подписанием с Россией меморандума о взаимопонимании по Сирии. Документ предполагает вывод курдских вооруженных формирований из созданной Турцией зоны безопасности и проведение совместного патрулирования на севере Сирии.