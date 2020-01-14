Летучая взволновала поклонников откровенным снимком

Москва, 14 января. Телеведущая Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников откровенной фотографией.

Телеведущая опубликовала в своем Instagram снимок с пляжа Майами, на котором она позирует в белом купальнике. Большую часть фотографии занимает пышная грудь Елены Летучей. В комментарии к снимку телеведущая отметила, что за время Новогодних праздников она набрала несколько лишних килограммов.

Фото телезвезды было удостоено массы комплиментов от поклонников, которые выразили уверенность, что сладости пошли ей на пользу.

«Зачем столько сладенького, такую красоту надо беречь! А то сглазят», — отмечает bogoslav_ksenia.

«Ну вот хорошо! Когда все хорошо!» — пишет dunaev_vladimir.

«Тут все в порядке, нет слов!» — отмечает pavlik62rznkonovalov.

При этом часть пользователей назвали снимок чересчур откровенным. По их мнению, откровенная фотография является не самым лучшим средством для привлечения внимания.

«А зачем нам это? Может стоило мужу фотку эту прислать», — пишет cerebrumstudio.

«Чье внимание ищите, Елена?» — спрашивает sultanova1475.

«Вроде умная, а зачем грудь выставлять на весь экран?» — интересуется 1778_olga.

«Думали приличная дама. Зачем выкатила на всеобщее обозрение», — отмечает irinavorushilo.

При этом большая часть подписчиков выразили уверенность, что такими формами грех не похвастаться, а также посоветовали телеведущей не обращать внимание на негативные отзывы.