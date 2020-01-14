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Летучая взволновала поклонников откровенным снимком

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Летучая взволновала поклонников откровенным снимкомМосква, 14 января. Телеведущая Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников откровенной фотографией.

Телеведущая опубликовала в своем Instagram снимок с пляжа Майами, на котором она позирует в белом купальнике. Большую часть фотографии занимает пышная грудь Елены Летучей. В комментарии к снимку телеведущая отметила, что за время Новогодних праздников она набрала несколько лишних килограммов.

Летучая взволновала поклонников откровенным снимком

Фото телезвезды было удостоено массы комплиментов от поклонников, которые выразили уверенность, что сладости пошли ей на пользу.

«Зачем столько сладенького, такую красоту надо беречь! А то сглазят», — отмечает bogoslav_ksenia.

Летучая взволновала поклонников откровенным снимком

«Ну вот хорошо! Когда все хорошо!» — пишет dunaev_vladimir.

Летучая взволновала поклонников откровенным снимком

«Тут все в порядке, нет слов!» — отмечает pavlik62rznkonovalov.

Летучая взволновала поклонников откровенным снимком

При этом часть пользователей назвали снимок чересчур откровенным. По их мнению, откровенная фотография является не самым лучшим средством для привлечения внимания.

«А зачем нам это? Может стоило мужу фотку эту прислать», — пишет cerebrumstudio.

Летучая взволновала поклонников откровенным снимком

«Чье внимание ищите, Елена?» — спрашивает sultanova1475.

Летучая взволновала поклонников откровенным снимком

«Вроде умная, а зачем грудь выставлять на весь экран?» — интересуется 1778_olga.

Летучая взволновала поклонников откровенным снимком

«Думали приличная дама. Зачем выкатила на всеобщее обозрение», — отмечает irinavorushilo.

Летучая взволновала поклонников откровенным снимком

При этом большая часть подписчиков выразили уверенность, что такими формами грех не похвастаться, а также посоветовали телеведущей не обращать внимание на негативные отзывы.

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