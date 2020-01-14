Сирия, 14 января. В Алеппо у штаба протурецкого ополчения был взорван заминированный автомобиль. Иранские отряды Корпуса Стражей Исламской революции переносят базы с востока Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе отвечает на провокации со стороны радикалов, призывает мирных жителей на время покинуть зоны боевые действий, направили подкрепление на северо-западе Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменивается в Алеппо и на юге Идлиба ударами с правительственными силами.

Курдские вооруженные формирования: обвиняются в подрыве самодельной бомбы у базы протурецкого ополчения в Алеппо, в Ракке провели серию насильных вербовок населения.

Корпус Стражей Исламской революции: переносит основные базы и командование на запад Сирии.

Провинция Алеппо

Подразделения Сирийской арабской армии продолжают обстрел укрепленных огневых точек боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе поселения Аль-Эйс, как передает новостной портал Baladi News. Ранее в районе скопления радикалов на юго-западе провинции были сброшены с вертолетов листовки с призывами покинуть провинцию, однако джихадисты отказались выводить свои отряды и открыли огонь по гуманитарному «коридору», через который зону боевых действий пытались покинуть мирные жители.

Как сообщает агентство Masar Press Net, самодельное взрывное устройство взорвалось возле полицейского участка протурецкого ополчения в поселке Аль-Атариб. Поступают сведения о жертвах среди мирного населения. Подозревается, что подрыв - диверсия курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно, что иранские власти приняли решение о смене мест дислокации командования Корпуса Стражей Исламской революции в Сирии. Командованию пришлось принять во внимание напряженную обстановку в регионе, которая установилась после убийства бригадного генерала КСИР Касема Сулеймани. 3 января ВВС США нанесли по его кортежу авиаудар, когда он находился в аэропорту города Багдад. Как сообщается, командование уже покинуло город Абу-Кемаль и Меядин, поселок Аль-Ишара. В настоящее время отряды направились на военные базы в провинциях Дамаск, Хомс и Хама. В целях безопасности не уточняется, где именно находятся новые штабы КСИР, как передает портал Baladi News.

Провинция Идлиб

Сообщается, что сирийская армия начала перебрасывать некоторые подразделения из Идлиба на юг Алеппо. Как указывает медиаресурс Rojava Network, САА направила сегодня в соседнюю провинцию конвой с тяжёлыми артиллерийскими орудиями, танками и минометами. Кроме того, правительственные силы сбрасывают листовки для жителей оккупированных джихадистами поселков и городов с призывами на время боевых действий перебраться на территории, находящиеся под контролем САА.

Согласно информации предоставленной российской частью Центра примирения враждующих сторон в Сирии, за последние сутки сотрудниками были зафиксированы 26 фактов открытия огня в провинциях. Девять провокаций джихадистов приходится на Идлиб.

Провинция Ракка

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) совершили серию рейдов в Ракке, как передает агентство Smart News. За сегодняшний день радикалы провели компанию по несильной вербовке в ряды отрядов самообороны в поселках Аль-Саман, Хазма и Мазрат-Тишрин.

Поступает новая информация о нападении террористов на блокпост сирийской армии в районе поселка Ресафа. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в результате столкновения террористов ИГИЛ1 и отряда сирийской армии были убиты четверо военнослужащих, восемь получили ранения различной степени тяжести. САА открыла ответный огонь по террористам из ракетных установок.

1 Организация запрещена на территории РФ.