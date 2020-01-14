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Экономика

Число получивших гражданство РФ украинцев увеличилось за год почти вдвое 

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Число получивших гражданство РФ украинцев увеличилось за год почти вдвое 

Москва, 14 января. Около 500 тысяч украинцев получили гражданство РФ в прошлом году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова.

По словам Казаковой, в 2019 году «приобрели гражданство РФ почти 500 тысяч человек, в позапрошлом году было 270 тысяч». При этом она добавила, что такие показатели достигнуты «не только за счет Донецка и Луганска, хотя таких, конечно, большинство», передает ТАСС.

По данным МВД, в минувшем году российское гражданство в упрощенном порядке получили около 200 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик.

В декабре 2019 года замглавы МВД России Игорь Зубов рассказал, сколько людей ежегодно подают заявления на российское гражданство. По его словам, фиксируется «примерно 80% прироста», самый большой темп набран за последние годы, передает RT

Число получивших гражданство РФ украинцев увеличилось за год почти вдвое 

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке. На получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать также украинцы, проживавшие не только в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, но и жители этих областей в целом».

Киев негативно отреагировал на действия российской стороны. В декабре 2019 года правительство Украины ужесточило правила пересечения границы с Россией для граждан страны. С марта 2020 года граждане страны смогут пересекать российско-украинскую границу только по загранпаспортам, передавала «Газета.ру». Данные меры будут действовать только при выезде с территории Украины, они не распространяются на въезд.

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Источник: ТАСС
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