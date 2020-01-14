Число получивших гражданство РФ украинцев увеличилось за год почти вдвое 

Москва, 14 января. Около 500 тысяч украинцев получили гражданство РФ в прошлом году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова.

По словам Казаковой, в 2019 году «приобрели гражданство РФ почти 500 тысяч человек, в позапрошлом году было 270 тысяч». При этом она добавила, что такие показатели достигнуты «не только за счет Донецка и Луганска, хотя таких, конечно, большинство», передает ТАСС.

По данным МВД, в минувшем году российское гражданство в упрощенном порядке получили около 200 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик.

В декабре 2019 года замглавы МВД России Игорь Зубов рассказал, сколько людей ежегодно подают заявления на российское гражданство. По его словам, фиксируется «примерно 80% прироста», самый большой темп набран за последние годы, передает RT.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке. На получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать также украинцы, проживавшие не только в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, но и жители этих областей в целом».

Киев негативно отреагировал на действия российской стороны. В декабре 2019 года правительство Украины ужесточило правила пересечения границы с Россией для граждан страны. С марта 2020 года граждане страны смогут пересекать российско-украинскую границу только по загранпаспортам, передавала «Газета.ру». Данные меры будут действовать только при выезде с территории Украины, они не распространяются на въезд.