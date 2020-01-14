Минимальная пенсия в ДНР обогнала украинскую

Киев, 14 января. Минимальный размер пенсии в Донецкой Народной Республики вырос на 20% и составил 4800 рублей (1870 гривен).

Таким образом минимальная пенсия в ДНР уже превысила украинские выплаты, которые на конец 2019 года равнялись 1769 гривен (4508 рублей). При этом украинский портал Страна.ua уточняет, что многие пенсионеры в ДНР по факту получали 5000 тыс. рублей еще до объявленного в ДНР повышения пенсии.

По словам главы республики Дениса Пушилина, Донецк в ближайшие три года намерен достичь уровня зарплат и пенсий в Ростовской области. Для этого, власти ДНР будут раз в год повышать пенсии в среднем на 20%. Так, первый этап начнется в январе 2021 года, второй — в июле 2021 года, третий — в январе 2022 года. В результате к 2022 году минимальная пенсия в республике составит 8294 рубля.

Руководитель ДНР добавил, что до этого же уровня власти республики собираются довести зарплаты работников металлургических заводов и шахт.