Богданов обсудил с послом Турции координацию усилий по Ливии

Москва, 14 января. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Турции Мехметом Самсаром координацию дальнейших усилий двух стран по ливийскому урегулированию. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшей координации усилий России и Турции по содействию урегулированию ливийского кризиса в контексте прошедших в Москве 13 января по совместной российско-турецкой инициативе межливийских мирных переговоров и подготовки к международной конференции по Ливии в Берлине», — рассказали в министерстве.

Ливийскую проблематику, а также подготовку к Берлинской конференции по Ливии Богданов обсудил в том числе с послами Египта, Китая и Германии, где 19 января состоится Берлинская конференция по ливийскому урегулированию.

В ней примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Кроме того, ее посетят глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что в Берлине будет рассмотрен и, «если удастся, принят» документ, который был разработан в рамках берлинского процесса, позволяющий гарантировать прекращение огня и начало политического процесса под эгидой ООН.

Предшествующие берлинским российско-турецкие переговоры по Ливии состоялись 13 января в Москве. На встрече присутствовали главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. В российскую столицу также прибыли Хафтар и Саррадж, однако участия в обсуждениях не приняли.

Доцент МГИМО, политолог Николай Топорнин, говоря о визите представителей двух противоборствующих в Ливии сторон в Москву, выразил мнение, что РФ на сегодняшний день становится главным политическим медиатором в африканском государстве и на Ближнем Востоке в целом. По его мнению, Москва предлагает отработанные дипломатические механизмы, которые действительно могут разрешить ливийский кризис. Ее опыт построения дипломатических отношений может помочь прийти к консенсусу и в этом вопросе.