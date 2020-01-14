Баранец предложил вручить Путину Нобелевскую премию мира за урегулирование в Ливии

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец уверен, что только благодаря России и Владимиру Путину в Ливию может вернуться мир.

Ранее Министерство обороны России выпустило пресс-релиз, в котором сообщило, что главным итогом переговоров по Ливии стало согласие сторон на бессрочный режим прекращения огня.

«Это создает более благоприятствующую атмосферу для проведения Берлинской конференции по Ливии», — подчеркнули военные.

Кроме того, во время переговоров участники встречи подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности североафриканского государства. Проект итогового заявления подписан главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем и председателем Высшего государственного совета Ливии Халидом Мишри.

Комментируя заявление Минобороны России, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что Российская Федерация проявляет настоящие чудеса в деле урегулирования ливийского конфликта.

«Москва все больше и больше играет первую скрипку в ливийском урегулировании. Печально лишь то, что эту гражданскую войну, которую изначально затеяли американцы, устранив Муаммара Каддафи, эти дымящиеся окопы ливийской гражданской войны приходится зарывать Владимиру Путину. И слава богу, что именно он, что именно Россия сумели усадить в Кремле за зеленый стол переговоров лидеров двух противостоящих сторон — [Халифа] Хафтара и Сарраджа. Да, безусловно наш президент не старик Хоттабыч, который одним вызовом в Кремль может гасить войны. Дорога к миру в Ливии еще далека, но именно с подачи Кремля дело сдвинулось с места. И более того — предусматриваются еще более широкие шаги, корни которых растут в Кремле. Я имею в виду Берлинскую конференцию 19 января», — поясняет военный аналитик.

Важно подчеркнуть, что даже командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием документа взял двое суток для его обсуждения с лидерами поддерживающих ЛНА племен.

«Да, надо быть наивными, надо не понимать природу ливийского конфликта, надо не понимать силы, которые пытаются решить свои военные и политические задачи, чтобы ждать от Кремля чудес. Мы видели, что с вечера нам сообщали: Хафтар якобы подписал соглашение, а буквально наутро он якобы дезавуировал свою подпись, поскольку его не устраивают какие-то положения, и он за ночь передумал. Я не побоюсь сказать, все это нормально, потому что мир в Ливии рождается очень трудно. Его запустили на такие круги ада, что тяжело было даже нажать на кнопку «Стоп», а такая кнопка предлагалась с подачи и с участием Путина (прекращение огня с полуночи 12 января. — Прим. ФАН). Сразу после этого заявления температура ливийской войны упала на несколько градусов, и это реальность», — продолжает Баранец.

По словам собеседника ФАН, отсюда следует простой вывод: именно Кремль сумел загасить еще одну гражданскую войну.

«И как тут невольно не подумать, что президент России Путин в свое время загасил Чеченскую войну, снизил температуру сирийской войны и теперь, вот, инициирует мир в Ливии. В свое время экс-президент США Барак Обама, с подачи которого были уничтожены сотни тысяч людей, получил Нобелевскую премию мира. Вдумайтесь: убийца получил премию мира. Да над этим весь мир смеется. А ведь именно с подачи Владимира Путина было отменено ковровое бомбометание в Сирии, когда американцы заявили, что Дамаск якобы разрабатывает химоружие. Тогда наш президент спас сотни тысяч людей. Я это говорю к тому, что если сегодня и есть реальный кандидат на Нобелевскую премию мира, то это, конечно, Владимир Путин. Скажу только одно — за ним стоят факты, за ним стоит реальное прекращение войн, за ним приходит умиротворение людей, которые раньше убивали друг друга. Разве этот человек не заслуживает премию мира?» — задается вопросом военный обозреватель КП.

Напомним, 12 января в Ливии в рамках предложенной президентами России и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между находящимся в Триполи ПНС во главе с Файезом Сарраджем и силами Ливийской национальной армии, которой командует фельдмаршал Хафтар. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых представители ПНС подписали соглашение о перемирии.

Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позже покинул Москву для обсуждения с поддерживающими его ливийцами.