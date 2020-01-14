Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве

Москва, 14 января. Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрывал салона красоты Buna Beauty Bar в Москве. По словам Анны Бузовой, у нее не сложились отношения с партнером по бизнесу.

Салон на Рождественской бульваре не проработал и года. По словам Анны, она планирует начинать все с нуля и будеть искать помещение.

«Это был невероятно полезный опыт. Хотя бы потому, что строить все с партнерами — это порой история с миллионом подводных камней», — написала сестра Бузовой в Instagram.

31-летняя предпринимательница знает, что не всякий бизнес с самого начала «выстреливает» и приносит прибыль. Она заявила, что готова к трудностям и будет много работать.

Известно, что на имя Анны Бузовой зарегистрировано более десятка компаний. Она занимается бижутерией, обувью, косметикой.

Иногда младшей сестре телеведущей приходится самой становится за прилавок. Несколько раз она набирала в соцсетях продавцов для своего магазина бижутерии.

При этом подписчики недоумевали, почему Ольга Бузова не помогает своей сестре решать проблемы. Они считают, что Анна и Ольга нередко ссорятся.

При этом стало известно, что Бузова-старшая сама оплачивает отпуск со своим женихом Давидом Манукяном в Таиланде. Но блогер все еще недоволен — после отдыха на горнолыжном курорте Куршевель певица повезла его на Пхукет.

Парень заявил, что больше «не хочет движуху», и обвинил Бузову, что та слишком много ест и стала «неподъемной».