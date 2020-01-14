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Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве

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Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве

Москва, 14 января. Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрывал салона красоты Buna Beauty Bar в Москве. По словам Анны Бузовой, у нее не сложились отношения с партнером по бизнесу.

Салон на Рождественской бульваре не проработал и года. По словам Анны, она планирует начинать все с нуля и будеть искать помещение.

«Это был невероятно полезный опыт. Хотя бы потому, что строить все с партнерами — это порой история с миллионом подводных камней», — написала сестра Бузовой в Instagram.

31-летняя предпринимательница знает, что не всякий бизнес с самого начала «выстреливает» и приносит прибыль. Она заявила, что готова к трудностям и будет много работать.

Известно, что на имя Анны Бузовой зарегистрировано более десятка компаний. Она занимается бижутерией, обувью, косметикой.

Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве

Иногда младшей сестре телеведущей приходится самой становится за прилавок. Несколько раз она набирала в соцсетях продавцов для своего магазина бижутерии.

При этом подписчики недоумевали, почему Ольга Бузова не помогает своей сестре решать проблемы. Они считают, что Анна и Ольга нередко ссорятся.

При этом стало известно, что Бузова-старшая сама оплачивает отпуск со своим женихом Давидом Манукяном в Таиланде. Но блогер все еще недоволен — после отдыха на горнолыжном курорте Куршевель певица повезла его на Пхукет.

Парень заявил, что больше «не хочет движуху», и обвинил Бузову, что та слишком много ест и стала «неподъемной».

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