Берлин, 14 января. Россия превращается в главный политический центр на Ближнем Востоке, который сводит на нет все локальные кризисы. Об этом пишет немецкое издание Deutschlandfunk, анализируя последние события.

«Москва стала центром ближневосточной кризисной дипломатии. Президент РФ едет в Дамаск и Стамбул, поддерживает хорошие контакты с Ираном, принимает канцлера ФРГ, а в Москве глава ПНС Ливии и его главный противник принимают участие в переговорах о прекращении огня», — пишет автор материала.

По его словам, секрет успеха российской дипломатии — верный анализ ситуации. Россия способствует ликвидации вакуума власти, стабилизируя тем самым ситуацию. В Германии пояснили, что это не «политическая магия», а «холодный расчет». Издание полагает, что «фаза успеха» Москвы будет продолжаться и дальше. Пока европейские страны в нерешительности проводят бесконечные дебаты, Россия действует, пишет портал Ura.ru со ссылкой на Deutschlandfunk.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Ливии при ООН Тахер Сунни высоко оценил вклад, который вносят Россия и Турция в урегулирование вооруженного конфликта в стране. Речь, в частности, идет о проекте перемирия, который подготовили Москва и Анкара. Кроме того, обе страны добились значительного снижения напряженности в Сирии, где были созданы зоны безопасности и организовано российско-турецкое патрулирование. Именно РФ и Турция вместе с Ираном запустили астанинский мирный процесс, который помог добиться деэскалации в САР.