Кудряшов уверен, что именно Россия позволила инициировать мирное урегулирование в Ливии

Представитель Ливийского временного правительства в РФ Станислав Кудряшов оценил роль России ливийском урегулировании. По его мнению, именно благодаря политике РФ удалось добиться значительного прогресса.

Ранее в Минобороны России сообщили, что главным итогом переговоров по Ливии в Москве стало согласие сторон на бессрочный режим прекращения огня.

«Это создает более благоприятствующую атмосферу для проведения Берлинской конференции», — отметили военные в выпущенном пресс-релизе.

Во время обсуждения урегулирования обстановки в североафриканской стране участники встречи подтвердили свою приверженность сохранению суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливии. Следующая международная конференция по урегулированию ливийского конфликта состоится в Берлине 19 января.

Комментируя окончание переговоров в российской столице, представитель Ливийского временного правительства в РФ Станислав Кудряшов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Россия за последний год сумела сделать практически невозможное: усадить за стол переговоров непримиримых противников — представителей Ливийской национальной армии (ЛНА) и Правительства национального согласия (ПНС). Тем самым был достигнут ощутимый прогресс в мирном урегулировании ситуации в стране.

«Россия сделала огромный шаг к урегулированию этого конфликта. То, что удалось собрать в одном месте в одно время представителей враждующих сторон в момент, когда идет самая активная фаза противостояния в Триполи — это огромное достижение Москвы, огромное достижение организаторов встречи. К сожалению, есть вещи, которые невозможно прогнозировать заранее, ведь когда начались переговоры, даже не было никакого шаблона, не было черновика того соглашения, которое должно было быть подписано. То есть это все родилось в процессе пятичасовых переговоров, которые вели министры иностранных дел, министры обороны Российской Федерации и Турции», — говорит он.

И в этом отношении Турция также занимает абсолютно правильную, открытую позицию. Она участвует в организации переговоров, старается найти выход из сложившейся ситуации. Однако, к сожалению, позиция Российской Федерации не является определяющей в ливийском конфликте.

«Этот конфликт могут разрешить только ливийцы. Мы видим, что крупнейшие племена, которые раньше стояли в стороне и занимали нейтральную позицию, сегодня присоединились к ЛНА, за один день более 7000 человек записались в армию, и это показывает характер происходящих событий. Народ Ливии объединился против внешнего врага (террористов. — Прим. ФАН). Поэтому внутренние распри и противоречия отошли на второй план, сегодня появился внешний враг, претендующий на захват территории, активов, и это объединило граждан. Выход из этой ситуации будет только один — победа ЛНА и установление власти правительства Ливии, которое пока находится в Бенгази, но скоро будет руководить всей страной из Триполи», — продолжает Кудряшов.

При этом собеседник ФАН утверждает, что на сегодняшний день Правительство Национального Согласия — это в принципе совершенно незаконное формирование, так как его законность была утрачена в декабре 2016 года.

«Напомню, Правительство Национального Согласия возникло на основе Схиратских соглашений, которые были достигнуты под эгидой ООН. Они стали продуктом деятельности ООН как объединяющего органа, который собрался за одним столом и создал ПНС для достижения конкретных действий. В его главе стал господин Файез Саррадж. Далее в самих этих соглашениях были описаны последовательные шаги, которые правительство должно было организовать, но сама по себе легализация этих соглашений требовала утверждения со стороны парламента, со стороны палаты представителей. Там была описана законная процедура, но она не была выполнена. Почему? Потому что как только были подписаны Схиратские соглашения, их увезли в ООН и страны — члены Организации Объединенных наций, члены Совбеза, а это 12 государств, приняли резолюцию. Причем приняли ее без участия представителей сторон, подписавших эти соглашения. Они просто составили какой-то собственный текст, проголосовали за него и в этом тексте пропала дата — основа Схиратских соглашений», — утверждает эксперт.

На реализацию Схиратских соглашений изначально был отведен один год, и их главная задача заключалась в разоружении незаконных бандформирований, всевозможных народных ополчений, народной милиции и т. д. Именно эти военизированные формирования разделили между собой Ливию и Триполи, а также контролировали разные формы бизнеса, доходы от продажи ресурсов страны. То есть они вели, по сути, полностью незаконную деятельность.

«Соответственно, главная задача этих соглашений выполнена не была, и тот факт, что в резолюции ООН отсутствует срок окончания полномочий ПНС, говорит о том, что резолюция является ущербной, неправильной, фиктивной и не отвечающей требованиям. Более того, она отличалась от того документа, который был подписан между сторонами. Поэтому ливийский парламент не ратифицировал полномочия ПНС. Соответственно, появилось некое правительство, которое не имело законных оснований на работу. Но, несмотря ни на что, оно начало действовать. Саррадж договорился с террористами, они его пустили в Триполи, дали ему место, где разместить свой «кабинет министров», что само по себе является нарушением всех норм», — поясняет представитель Ливийского временного правительства в РФ.

Таким образом Саррадж стал премьер-министром для всех тех бандитов, которые действовали в Триполи и его окрестностях. Спустя 12 месяцев, в декабре 2016 года, легитимный парламент Ливии с президентом Палаты представителей страны Агилу Салехом не ратифицировали полномочия ПНС. Даже напротив, издали указ о восстановлении прежнего правительства. Так что с декабря 2016 года ПНС незаконно занимается «государственным управлением», так как у него нет на это никаких оснований.

«Вот с этой даты и начались события, которые мы с вами наблюдаем по сей день. Ливийская национальная армия же была сформирована парламентом Ливии еще до ПНС, это государственная армия страны. Другой никакой армии в Ливии нет. Создана она на основании распоряжения на тот момент действующего правительства, действующего решения, ратифицированного парламентом. Вот она и начала антитеррористическую операцию, операцию достоинства. Освободила Бенгази, другие регионы, планомерно, поступательно разоружает незаконные формирования. На сегодня финальная фаза — это бои за Триполи, за столицу. Соответственно, им было предложено сдать оружие, перейти к мирной жизни. Кто-то принял такие условия, как это произошло в Сирте. Там люди открыли ворота города, впустили ЛНА. Тот же начальник службы безопасности Сирта, который принял правильное решение, сохранил свой пост и перешел на сторону законного правительства», — продолжает Кудряшов.

Но сегодняшние условия осложняются тем, что в ливийский конфликт вмешалась Турция, соответственно все происходящие процессы нельзя назвать сугубо внутриливийскими. Они отличаются от того, что было прежде, ведь ПНС не в праве подписывать международные соглашения — это даже прописано в резолюции ООН. В той самой резолюции, на основе которой действует Саррадж и его люди.

«Они не могут без согласования с ООН брать на себя какие-то обязательства. А они это сделали — поехали в Турцию и подписали с Реджепом Тайипом Эрдоганом документы, которые фактически купируют суверенитет Ливии. Передают какие-то активы, делят шельф и прочее, прочее. Это все вне их компетенции. Вот то, ради чего создано ПНС, записано в Схиратских соглашениях — они должны разоружаться, разоружаться, разоружаться и приводить страну к мирной жизни. Но они не в праве раздавать народное достояние, ресурсную базу иностранным государствам, подписывать договора о военном сотрудничестве, приглашать зарубежных интервентов на территорию страны», — утверждает эксперт.

Необходимо отметить, что статус прекращения огня не изменился, и никто от него не отказался. То есть ЛНА не сняла с себя обязательств по приостановке активных военных действий с 12 января. При этом отказ от подписания соглашений с ПНС не означает выход из соглашения о приостановке огня.

«Те документы, которые должны были быть подписаны в Москве, не имеют отношения к остановке огня, это должно было являться основой для перехода к какому-то мирному урегулированию. Это документ, являющийся основой для дальнейших переговоров в Берлине. И суть тех пунктов, которые описаны в этих соглашениях, просто дает легитимность ПНС. То есть, подписав такой документ, Хафтар признавал бы легитимность ПНС, а он не может этого сделать, потому что Хафтар — это командующий Ливийской национальной армией, который подчиняется правительству Ливии», — подчеркивает собеседник ФАН

Нужно понимать, что в Ливии сегодня нет какого-то двоевластия во главе с Хафтаром. Во главе всех политических процессов стоит Агила Салех, а Хафтар является военным руководителем и политических решений принимать не может.

«Здесь мы исходим из того, что у России есть гуманитарные задачи, которые заключаются в том, чтобы как можно быстрее остановить кровопролитие. Люди не должны гибнуть, все должно быть правильно и хорошо. Но проблема в том, что Правительство национального согласия — это правительство террористов. И главная функция Сарраджа заключается в том, чтобы деньги, получаемые от реализации ливийских углеводородов, распределять между бандформированиями и частично еще и Турцией. Там никто ничего бесплатно не делает, там нет никаких гуманитарных целей. Саррадж ведь тоже не может принимать никаких политических решений, он не лидер. А лидерами этой части страны являются Абдель Бельхадж и другие товарищи по списку, возглавляющие крупнейшие террористические группировки, контролирующие Триполи. Вот они принимают истинные решения», — заключил Кудряшов.

Напомним, 12 января в Ливии в рамках предложенной президентами России и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между находящимся в Триполи ПНС во главе с Файезом Сарраджем и силами Ливийской национальной армии, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых представители ПНС подписали соглашение о прекращении огня.

Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позже покинул Москву для обсуждения с поддерживающими его ливийцами.