Экс-депутата Рады Гопко возмутило поведение Меркель после встречи с Путиным

Киев, 14 января. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не уведомила Украину, о чем «договаривалась за спиной у Киева» с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, заявила бывшая председатель комитета по иностранным делам Верховной рады, экс-депутат Анна Гопко.

Бывшего парламентария расстроило, что украинский президент Владимир Зеленский не дал ни одного заявления в то время, как Меркель обсуждала с российским лидером гражданскую войну на юго-востоке Украины и важность Минских соглашений для урегулирования ситуации.

«Очень жаль, что ни глава МИД Украины, ни президент Зеленский накануне визита Меркель в Москву не сделали звонок», — добавила Гопко.

Она возмутилась, что и сама канцлер ФРГ после визита в Кремль повела себя «некрасиво» — не позвонила в Киев, чтобы рассказать, «о чем они там договаривались за спиной у Украины».

На Украине с 2014 года идет гражданская война. В тот год Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Причиной стало непринятие ими государственного переворота на Украине.

Ситуацию в Донбассе в очередной раз обсудили лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) в ходе саммита, который состоялся 9 декабря в Париже. По итогам встречи участники приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что к концу марта 2020 года необходимо развести силы в трех новых точках в Донбассе.

11 января президент РФ принял в Кремле канцлера ФРГ. Лидеры стран обсудили ряд тем, одной из которых стала ситуация в Донбассе. Путин назвал Минские соглашения безальтернативной основой для урегулирования гражданского конфликта на Украине.