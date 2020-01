Гагарина рассказала подробности страшного полета на Мальдивы

На острове просто фантастический детский клуб, в котором работает замечательная Ольга! Мы это практикуем первый раз и хочу сказать, что это кайф! Мы с мамой рубимся в теннис, можем спокойно пообедать и поболтать вдоволь! Так что утро и вечер полностью в распоряжении Миюши , а вот днём время для мам☀️???? А вы во что обычно играете на пляже ? Купальник @emilie_musee☀️ #полинагагарина #гагаринапоехали

