Гагарина рассказала подробности страшного полета на Мальдивы

Москва, 14 января. Певица Полина Гагарина поделилась с подписчиками историей мучительного маршрута на райские Мальдивы. В своем Instagram звезда рассказала, как с маленькой дочкой Мией перенесла три перелета и сильную турбулентность.

По словам исполнительницы, путь на отдых был тернистым с самого начала. Еще до первого перелета в московском аэропорту на нервной почве девочке стало плохо, и решимость продолжать путешествие на остров оказалась под сомнением.

«Уже в этот момент я была готова никуда не ехать, сворачиваться и возвращаться домой! Волевым семейным решением мы двинулись дальше — надели на Мию наушники и поставили «Лунтика». Взлетали мы спокойно, Миюша даже не поняла, что мы уже высоко над землей! Через час она крепко заснула, и мы тоже вырубились…» — описала ситуацию певица.

Спокойный сон продолжался до первого толчка. Артистка призналась, что сначала сильную турбулентность она приняла за посадку.

«За столько лет полетов такой силы турбулентности я никогда не чувствовала. Я побелела от страха, и все вокруг тоже. Все на столиках — вещи, еда, телефоны — падало, летало в воздухе, все в самолете судорожно пристегивались», — поделилась артистка.

В итоге рейс завершился благополучно, и семью ждала очередная пересадка. Второй полет прошел легче, хотя, как отметила певица, во время него пассажиры тоже ощутили турбулентность.

«В середине полета нас опять затрясло, но меня успокаивало то, что Миюша в отличном настроении и ничего не замечает! Мы начали играть и как-то пережили второй самолет. Но впереди нас ждал… Маленький «кукурузник» до острова. Третий самолет за сутки!» — сообщила она.

Гагарина сказала, что самой сложной частью заключительного перелета стало ожидание. Небольшой борт задержался на час, и за это время все путешественники, главный из которых — Мия — очень устали. Певица отметила, что утомленная девочка «дико ревела» и не могла успокоиться.

По прилете на остров все были обессилены, поскольку в общем дорога заняла практически сутки. Но, как призналась звезда, «даже такие трудности забываются в этом райском месте».