МИД Украины разъяснил позицию Киева по антисемитизму



Киев, 14 января. Украина осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, заявили в пресс-службе украинского МИДа, подчеркнув, что важным направлением госполитике будет оставаться сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста.

Ранее МИД Израиля осудил марш в центре Киева по случаю годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН1, запрещена в России) Степана Бандеры. По мнению дипломатов, память о Холокосте не может быть внутренним делом страны.

«Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями», — говорится в сообщении украинского МИДа.

В ведомстве добавили, что сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста «и в дальнейшем будет оставаться важным направлением государственной политики Украины».

Напомним, 2 января послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине, связанной с чествованием Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов, предавал RT.

В ответ пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что чествование Бандеры служит «возрождению и сохранению национальной памяти», и «цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших».

9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко на встрече в израильском министерстве иностранных дел довел до Тель-Авива «позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Йоэлем Лионом».

1 Организация запрещена на территории РФ.