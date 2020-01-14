Суданские силовики устроили стрельбу и перекрыли улицы из-за невыплаты зарплат

Хартум, 14 января. Четыре подразделения сил безопасности Судана, подчиняющиеся аппарату разведки, устроили стрельбу в Хартуме и перекрыли несколько улиц из-за невыплаты зарплат правительством.

Стрельба была слышна в районах Кафури и Кобер, а также на улицах Хатем и Соба. При этом СМИ сообщают, что в ход пошла легкая и тяжелая артиллерия. Воздушное пространство Судана на час было закрыто во избежание авиаинцидентов. Армия направила бронетранспортеры и танки на несколько улиц столицы.

Отметим, что кризис был спровоцирован правительством, которое отказалось выполнять ранее взятые на себя обязательства перед военными. Неисполнительность кабмина дестабилизирует обстановку в стране, однако армия и Силы быстрого реагирования выражают готовность отстаивать безопасность суданцев.

В апреле прошлого года в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму.

В декабре переходное правительство и повстанческая коалиция «Суданский революционный фронт» подписали мирное соглашение.