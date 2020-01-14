Россия не видит оснований для запуска механизма разрешения споров по СВПД

Москва, 14 января. Москва не видит оснований для запуска механизма по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что решение европейских участников СВПД перейти к запуску механизма, предусмотренного параграфом 36 СВПД, и их обращение на этот счет к Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности вызывает глубокое разочарование и серьезную озабоченность.

Москва не видит никаких оснований для такого шага и не исключает, что действия «евротройки», не продуманные до конца, могут привести к новой эскалации вокруг СВПД, подчеркнули в МИД РФ.

«Сделают недостижимым возвращение осуществления «ядерной сделки» в изначально согласованные рамки, к чему «евротройка» якобы стремится», — констатировали дипломаты.

Напомним, о запуске механизма разрешения споров в рамках СВПД заявили ранее Франция, Великобритания и Германия. Свой шаг они объяснили тем, что 5 января Иран объявил о последнем этапе сокращения части своих обязанностей. Тегеран больше не будет соблюдать какие-либо ограничения по объему обогащения, а также в сфере ядерных исследований и разработок.

Предшествовал этому выход Вашингтона из соглашения по ядерной программе, о чем сообщил в мае 2018 года президент США Дональд Трамп. Сделка была достигнута в 2015 году «шестеркой» стран, куда входит и Россия. Глава Белого дома объявил также о восстановлении ограничительных мер против иранской стороны, в том числе в отношении тех стран, что сотрудничают с Тегераном.

Через год Тегеран объявил о приостановке выполнения части своих обязательств в рамках этой сделки. В июле прошлого года он сообщил, что более не будет соблюдать ограничения на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах.