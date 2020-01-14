Германия надеется на политическое соглашение в Ливии после конференции в Берлине

Берлин, 14 января. Власти Германии рассчитывают на заключение политического соглашения между сторонами конфликта в Ливии по итогам проведения в Берлине конференции. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Мы полагаем, что на этой конференции сможем достичь такого соглашения со всеми участниками. Оно является предпосылкой для того, чтобы в Ливии было найдено политическое решение конфликта, а не военное», — отметил он.

Маас также отметил большой вклад России и Турции в процесс примирения враждующих сторон в Ливии.

19 января в Берлине пройдет конференция по урегулированию вооруженного конфликта в Ливии. В ней примут участие Россия, Турция, Египет, Алжир, ОАЭ, Китай, Франция, Великобритания, США, а также представители ЕС и ООН.

Ранее ведущую роль России и Турции в деле урегулирования ливийского кризиса высоко оценил спецпредставитель Ливии при ООН Тахер Сунни. Он заявил, что Москва и Анкара передали так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, а также главе Ливийской национальной армии Халифе Хафтару текст документа о перемирии. Сунни поблагодарил обе страны за их миротворческие усилия.

Напомним, что ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда мятежники при поддержке США свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. В настоящее время в Триполи заседает подконтрольное западным странам Правительство национального согласия Ливии, которое напрямую связано с «Исламским государством»1, «Аль-Каидой»1 (обе запрещены в РФ) и другими террористическими группировками.

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара тем временем проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков. Весной прошлого года Хафтар повел ЛНА на Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.