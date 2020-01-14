Усилия Москвы по урегулированию в Ливии делают РФ ведущим игроком в Северной Африке

Москва, 14 января. Диалог между сторонами конфликта в Ливии, который состоялся 13 января в Москве, является серьезным достижением российской дипломатии. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Усилия России по урегулированию ливийского кризиса позволили установить режим прекращения огня в Ливии, а также начать диалог между противоборствующими сторонами конфликта. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, стороны конфликта в Ливии пока не подписали итоговый документ, однако межливийские переговоры в Москве являются серьезным прогрессом на пути стабилизации ситуации в республике.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин отметил, что Ливия находится в катастрофическом положении после государственного переворота, который был спровоцирован США в 2011 году. В настоящее время Россия помогает Ливии восстановить государственность, не вмешиваясь во внутренние дела республики.

«Некогда процветающая страна Ливия оказалась практически на грани катастрофы, в первую очередь, в связи с вмешательством США во внутренние дела страны. Россия в данном случае выступает ведущим игроком, как и на всей ближневосточной арене. Примером тому служит Сирийская Арабская Республика, которой Россия не дала скатиться в пропасть», — пояснил парламентарий.

По его словам, Россия поддерживает диалог с обеими сторонами конфликта в Ливии, что позволило прекратить кровопролитие в республике. При этом все стороны ливийского кризиса признают ключевую роль России в процессе мирного урегулирования, о чем свидетельствуют итоги межливийских переговоров в Москве, передает «ПолитЭксперт».

«Переговоры, которые прошли в Москве, на площадке нашей страны, – это уже серьезное достижение. Одновременно с этим это и признание сторонами России как страны, занимающей объективную позицию в части урегулирования данной ситуации с целью обеспечения стабильности в регионе», — добавил Швыткин.

Парламентарий напомнил, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для обсуждения итогового соглашения по перемирию в Ливии с лидерами племен. Швыткин выразил уверенность, что в ближайшее время Хафтар подпишет соглашение, после чего будет запущен процесс политического урегулирования.

«Процесс положительный и он виден, я думаю, что в итоге все придет к положительному конечному результату», — отметил депутат.

Стоит отметить, что 19 января в Берлине состоится конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Президент России Владимир Путин поддержал проведение данной конференции, подчеркнув необходимость обеспечения участия в ней государств, которые реально заинтересованы в помощи ливийскому урегулированию. Глава государства также добавил, что предварительные решения по итогам конференции необходимо согласовать с ливийскими сторонами.