Петербург передает полигон «Красный Бор» в ведение Минприроды. ФАН-ТВ

Ртутные лампы, отработанные масла, старые аккумуляторы, отходы гальваники, нефтепродукты — полигон «Красный Бор» — это крупнейшее захоронение опасных производственных отходов в Северо-Западном федеральном округе. Около полувека их свозили сюда из разных регионов страны и не только. До 1992 года «Красным бором» пользовались и прибалтийские республики СССР. Площадь свалки около 70 га. Всего здесь накопилось свыше 2 млн тонн промышленных отходов, в том числе и жидких. И сейчас полигон переходит из собственности города в ведение Минприроды.

«Это справедливое решение, потому что город не один эксплуатировал полигон. Многие годы он осуществлял деятельность по сбору отходов 1,2 классов опасности с территории всей нашей необъятной Родины, и когда прекратил функционировать уже как полигон, возник вопрос о ликвидации объекта накопленного вреда», — отметил председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев.

Сегодня на полигоне продолжают работать очистные сооружения. За сутки через них проходит до 270 кубометров ливневых осадков. Это необходимо, чтобы избежать затопления опасной свалки.