Петербург передает полигон «Красный Бор» в ведение Минприроды. ФАН-ТВ

Ртутные лампы, отработанные масла, старые аккумуляторы, отходы гальваники, нефтепродукты — полигон «Красный Бор» — это крупнейшее захоронение опасных производственных отходов в Северо-Западном федеральном округе. Около полувека их свозили сюда из разных регионов страны и не только. До 1992 года «Красным бором» пользовались и прибалтийские республики СССР. Площадь свалки около 70 га. Всего здесь накопилось свыше 2 млн тонн промышленных отходов, в том числе и жидких. И сейчас полигон переходит из собственности города в ведение Минприроды.
«Это справедливое решение, потому что город не один эксплуатировал полигон. Многие годы он осуществлял деятельность по сбору отходов 1,2 классов опасности с территории всей нашей необъятной Родины, и когда прекратил функционировать уже как полигон, возник вопрос о ликвидации объекта накопленного вреда», — отметил председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев.
Сегодня на полигоне продолжают работать очистные сооружения. За сутки через них проходит до 270 кубометров ливневых осадков. Это необходимо, чтобы избежать затопления опасной свалки.
«После передачи планируется начать работы по проектированию и дальнейшей рекультивации полигона. Это плановые мероприятия, которые позволят в ближайшее время, в течение нескольких лет полностью ликвидировать весь негативный ущерб, накопленный на полигоне и поставить точку в этом проблемном вопросе», — рассказал директор СПб ГКУ «Дирекции по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» Алексей Трутнев.