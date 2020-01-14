Антикоррупционный суд Украины открыл дело против Порошенко и администрации Обамы

Киев, 14 января. Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата госвласти в стране и коррупции, в контексте которых упоминаются имена экс-президента США Барака Обамы, бывшего главы Украины Петра Порошенко, а также прежнего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин.

Решение суда парламентарий назвал «беспрецедентным по своему историческому значению».

«Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ расследовать факты захвата государственной власти на Украине и разграбления средств государственного бюджета и международной финансовой помощи представителями администрации президента США Обамы в сговоре с Порошенко», — написал он на своей странице в Facebook.

Кузьмин также упомянул имя Байдена и приложил соответствующую копию судебного постановления.

Депутат объяснил, что теперь детективы НАБУ будут выяснять, кем и с какой целью в 2014 году была захвачена власть на Украине, а также кем и каким образом были украдены и выведены в офшоры 100 миллиардов долларов США, о которых писал личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

«Джулиани не только обвинил Обаму и Порошенко в сговоре с целью захвата власти на Украине, но и утверждал, что украденные на Украине деньги присваивались Порошенко, [Хиллари] Клинтон и Байденом в пропорции 30/70», — уточнил он.

Парламентарий выразил надежду, что к расследованию подключатся не только юристы и спецслужбы США, но и европейские структуры.

Оппозиционер также призвал действующего президента Украины Владимира Зеленского «оказать всяческое содействие следствию, в рамках которого должна быть дана правовая оценка событиям 2014 года в Киеве и в Донбассе».

О том, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» направила в НАБУ заявление о коррупционных преступлениях на Украине, в контексте которых упоминаются имена Обамы, Байдена и Порошенко, Кузьмин сообщил 17 декабря.

Госбюро расследований Украины ведет более десятка уголовных дел, фигурантами которых числятся экс-президент страны и некоторые другие высокопоставленные лица. Порошенко обвиняют в госизмене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, а также в легализации преступных доходов.

По словам Кузьмина, если заявления Джулиани в ходе следствия подтвердятся, «украинскому народу и международной общественности может быть представлена новая версия событий на «майдане» и роли руководства США в этих событиях, в корне отличающаяся от официальной».