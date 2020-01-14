Авербух резко отреагировал на обвинения Рудковской в скупости

Москва, 14 января. Заслуженный мастер спорта России, тренер Илья Авербух резко отреагировал на обвинения музыкального продюсера Яны Рудковской в том, что он «не доплачивает» своим фигуристам.

Ранее в СМИ появились сообщения, что сотрудничающие с Авербухом спортсмены получают в среднем 150 тысяч рублей в месяц. Тренер опроверг эту информацию, отказавшись называть точные суммы.

Произошедшее привлекло внимание Рудковской — супруги двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, которая пожелала, чтобы ее младший сын Александр пошел по стопам отца. Она объявила, что «скупой» Авербух «мог бы накинуть спортсменам высокого уровня за выдающиеся показатели КПД».

Авербух на просьбу журналистов прокомментировать позицию продюсера подчеркнул, что о ее словах ничего не знает. Рудковской, по его мнению, известно далеко не все о фигурном катании.

«Это Яна Рудковская, это ее мир, пусть в нем и живет», — отрезал тренер.

Примечательно, что сама Рудковская не раскрывает размер заработных плат, которые получают работающие с ней и Плющенко фигуристы. Она ограничивается короткой фразой о том, что артистам хватает, «убиваться» на льду им не приходится.

Напомним, Авербух по окончании блистательной карьеры фигуриста решил не покидать лед. Именно он стал родоначальником ледовых шоу в России и уже 15 лет успешно занимается постановкой различных представлений. В последнее время к ним добавилась и режиссура церемоний открытий — ЧМ-2018, Универсиады.

Известный тренер ранее дал интервью Федеральному агентству новостей, в котором рассказал о том, почему не идет в политику, с чего начинал работу над первыми шоу, и поделился мнением, возможны ли пятерные прыжки в фигурном катании.