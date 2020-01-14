Яшин устроил скандал в аэропорту после отпуска в Таиланде

Москва, 14 января. Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин устроил скандал в московском аэропорту, когда возвращался из Таиланда, где он провел отпуск. Как сообщает Telegram-канал «Муниципальная песочница», политику не понравилось, что его снимает на камеру молодой человек, и он напал на него. До драки дело не дошло, однако муниципальный депутат преследовал снимающего парня и хватал его за руки.

Авторы Telegram-канала также обратили внимание на то, что Яшин уезжал в отпуск со своей невестой, а вернулся один. Это послужило поводом для шуток об обручальном кольце, фотографию которого глава Красносельского района выложил ранее в соцсетях. Telegram-канал «Небожена» проверил информацию и выяснил, что такое кольцо можно купить всего за 6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что скандальный блогер Алексей Навальный потратил около миллиона рублей на тайный отпуск с женой в Таиланде, хотя за ним числится долг перед московскими бюджетными учреждениями на 3,5 млн рублей. Незадолго до поездки Навальный перевел с биткоин-кошелька более 800 тыс. рублей, а потом еще — 200 тыс. рублей.

Кроме того, как состоятельные люди чета Навальных при вылете в Бангкок находилась в зоне так называемой «приоритетной посадки».