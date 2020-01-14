По мнению Шаповалова, Россия совершила прорыв по урегулированию ливийского кризиса

Московские переговоры по урегулированию тяжелой ситуации в Ливии стали историческим событием в жизни республики. По мнению эксперта, начало дипломатического диалога положено, и последующие шаги помогут вернуть ливийцам мирное небо над головой. При этом лишь Россия смогла остановить турецкое вмешательство.

С полуночи 12 января в Триполи начался режим прекращения огня. Его сначала поддержали силы Ливийской национальной армии (ЛНА), и позже их примеру последовали боевики, подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС). Это стало возможным после стамбульских переговоров 8 января, когда произошла встреча президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После диалога между политиками, поступило предложение на время ввести перемирие, к которому и прислушались в Ливии.

На следующий день после прекращения огня в Москве состоялась встреча между фельдмаршалом ЛНА Халифой Хафтаром и главой ПНС Файезом Сарраджем. Во время обсуждения перерыва сторонам предложили подписать мирное соглашение. Ответственный за триполитанское правительство пошел на примирение. В свою очередь военачальник попросил ознакомиться со всеми пунктами документа и взять перерыв для принятия соглашения. Это связано с тем, что за ним стоит не только один город, а основная часть Ливии, и он ответственен за большинство граждан своей страны.

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, произошедшая встреча стала важной вехой в жизни Ливии.

«Здесь необходимо обратить внимание, что война в Ливии длится уже почти 9 лет. Использовались разные способы и формы посредничества. В качестве проводников выступали многие страны: Франция, Италия, ближневосточные государства, в том числе Арабские Эмираты, и, естественно, ООН. Но они ни к чему не привели. Военные действия не прекратились, и, более того, они интенсифицировались», — отметил политолог в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.

В последнее время Ливия переживает наиболее интенсивный период эскалации военных действий, считает эксперт. По его словам, в них участвуют множество наемников из Сирии, и есть высокая вероятность дальнейшей эскалации конфликта за счет включения в него военнослужащих других стран. В частности, Турция в начале января вынесла решение на участие в конфликте на стороне ПНС.

«То есть в настоящий момент не просто произошла интенсификация военных действий. Сражения происходят на окраинах Триполи – самого крупного города. Следовательно, есть высокая вероятность значительных жертв. Что самое серьезное в этой ситуации — она может разрастись в масштабный конфликт. И здесь вмешательство России является не только полезным, но и единственным выходом, способным разрешить эту проблему. Поскольку наша страна на сегодняшний день, пожалуй, единственное статусное государство, которое способно разговаривать с обеими сторонами конфликта», — продолжает Владимир Шаповалов.

По его словам, на сегодняшний день остальные государства мира до сих пор либо не имеют серьезных интересов в Ливии, либо не высказывают своего желания участвовать в разрешении конфликта, либо активно в него включены. В этом смысле российское предложение является прорывным.

«Еще один момент, что России почти в самый последний момент удалось остановить Турцию. И это, кстати, не первый раз. По сути то же самое было в Сирии. Фактически Россия применила свое дипломатическое искусство, политический авторитет. Это сделано для того, чтобы вступить в диалог с Турцией по недопустимости вмешательства во внутренние дела Ливии, после того, как Анкара приняла такое решение и начала активные действия по интервенции», — рассказывает кандидат исторических наук.

При этом Шаповалов отмечает, что у России выстроился очень сложный, но конструктивный диалог с Турцией.

«Обе наших страны, имеющие свои ярко выраженные национальные интересы на Ближнем Востоке, подчас не совпадают с интересами друг друга. Тем не менее, как показал сирийский опыт, Россия умеет выстраивать конструктивный диалог с Турцией, и инцидент в Сирии вместе с опытом взаимодействия перенесен на ливийскую почву», — добавил эксперт.

По его мнению, сейчас фактически в отношении ливийского конфликта происходит формирование российско-турецкого общего видения конфликта и формирования такой консенсусной позиции, которая способна разрешить обострившуюся ситуацию в Ливии.