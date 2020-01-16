В 2020 году 87% россиян хотят отказаться от льготных лекарств в пользу денег

В 2020 году 87% россиян намерены отказаться от льготных лекарств в пользу денег. Аналогичные цифры были озвучены по итогам прошлого года. Об этом рассказал член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Александр Петров в видеорепортаже Федерального агентства новостей.

«Это сумма примерно 240 млрд рублей. Из нее 87% получают деньгами себе на карточку», — сказал он.

Льготными лекарствами в новом году обеспечат 12 млн 300 тысяч россиян. Из них всего 3 млн 163 тысячи получат социальную льготу в натуральном выражении (в виде лекарств). Основная причина такого выбора — низкая эффективность дженериков, которые прописывает врач.

«Прописывают «Атервастатин», но покупаем «Аторис», потому что первый — это дженерик. «Аторис» импортный, он лучше. Он помогает папе, например. Также «Лазотран» прописывают, папа покупает себе «Лористу», потому что помогает», — рассказала корреспонденту ФАН москвичка Мария Бабаева.

66-летний Александр Рожнов страдает от стенокардии и высокого артериального давления. По словам его дочери, отец предпочитает лечиться импортными препаратами, а не теми, которые входят в список льготных лекарств.

«Так как нам не дают выбрать препарат, а выписывают то, что есть в списке льготных лекарств, отец вынужден брать деньгами (807 рублей) и тратить их на лекарства, — жалуется Мария. — Хотя в среднем выходит не 807, а 5000. К сожалению, половина из тех, что выписывают, ему не подходят».

Льготники готовы доплачивать за более дорогие лекарства, лишь бы помогли. К тому же прописанных врачом дженериков зачастую просто нет в аптеке.

«Они спокойны. Они не записываются к терапевту, не сидят в очереди, не ходят постоянно с этим рецептом, не ждут, когда привезут лекарства. Притом что 1 из 100 аптечных пунктов предлагает оставить рецепт на отсроченное обеспечение», — пояснила москвичка.

У проблемы есть и другая сторона, говорит депутат Петров. Отказываясь от лекарства в пользу денежной компенсации, многие покупают препараты, которые так или иначе отличаются от назначенных врачом. В результате государство не может проконтролировать качество такого лечения. Некоторые льготники вообще ухитряются получать льготу дважды.

«Они получают федеральную льготу деньгами, идут в регион, встают в льготники в области и эти лекарства получают бесплатно. Это уже нечестно», — говорит парламентарий.

Дыра в лекарственном обеспечении граждан пока остается открытой. Депутаты думают, как ее устранить.

«Мы стали проверять это абсолютное большинство тех, кто деньгами получил за лекарства. Это нечестно по отношению к государству, — заявил Александр Петров. — Мы приступаем к формированию федеральных реестров пациентов, чтобы два раза человек льготу не получал».

Страна готовится перейти на новую систему лекарственного обеспечения к 2023 году. Для этого комитет Госдумы РФ по охране здоровья разрабатывает целый свод законов. Реализация законодательных инициатив обойдется государству в 600 с лишним млрд рублей, 200 из которых необходимо выделить дополнительно. Ноу-хау этого года — работающие граждане могут получить социальный налоговый вычет с расходов на покупку назначенных врачом лекарств.

«Все работающие люди имеют право пойти к доктору, получить рецепт, пойти в аптеку, купить лекарство, взять чек, все это сложить и получить 15 600 рублей — лекарственное возмещение деньгами. Прямо себе на карточку», — сказал доктор экономических наук депутат Александр Петров.

Таков максимальный размер выплаты. Он соответствует вычету 13% от зарплаты в 120 000 рублей в год. Раньше такую налоговую льготу можно было получить, если препарат или действующее вещество упоминались в перечне из постановления правительства РФ №201. Федеральный закон от 17.06.19 №147-ФЗ внес изменения в Налоговый кодекс, и теперь этих ограничений нет.

«У меня муж — инвалид, вот я сейчас купила ему укол, 5000 рублей стоит, — достает из сумочки только что купленный препарат «Русвиск» москвичка Надежда Прокудина. — В год получается вообще много. Нам это очень выгодно будет».

Поддержка здорового образа жизни тоже дорого стоит, говорит Галина Горячева.

«Будете пользоваться?» — спрашивает москвичку корреспондент ФАН. «Будем, конечно!» — отвечает женщина.

Василий Гусельников намерен воспользоваться новым механизмом.

«Сейчас я, например, еду к врачу лечить зубы. Мало ли что он мне пропишет, может, понадобится», — сказал молодой человек.

Того же мнения и Анастасия Светлакова.

«Лекарства сейчас дорогие. Конечно, это очень важно», — считает жительница столицы.

Чтобы воспользоваться налоговым вычетом, нужно собрать следующий пакет документов и предоставить его в налоговый орган по месту жительства по окончании года:

— налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;

— справка по форме 2-НДФЛ из бухгалтерии по месту работы о начисленных и удержанных налогах;

— копии документов, подтверждающих степень родства с гражданином, для которого куплены лекарства;

— копии документов, подтверждающих право на получение социального налогового вычета по расходам на оплату лечения.

Как сообщал ФАН, в новом году власти выделили из федерального бюджета дополнительно 52 млрд рублей на закупку лекарств в регионах. Число жизненно важных лекарств увеличилось на 23, а дорогостоящих — на 12.