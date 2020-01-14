Как американские ПРО стали дорогой игрушкой на продажу аборигенам

В истории с иранским обстрелом американских баз на территории Ирака слишком много нестыковок. Главный вопрос заключается не в нанесенном базам ущербе, не в сокрытии потерь и даже не в том, что своими действиями Иран показал, что пусть и символически, но Америке можно противостоять.

Главный вопрос: почему США не применили свои хваленые и очень, просто запредельно, дорогие системы противоракетной обороны? Не потому что Иран заранее предупредил США о целях атаки. Не потому что ущерб был минимальным. И нет — не потому что базы не находились в зоне действия американских ПРО.

Не сбив ни одной баллистической ракеты, США не только показали свою небоеспособность, но и упустили великолепную возможность сделать самую масштабную PR-кампанию своих систем противоракетной обороны. А вы можете представить, что американцы, зная время и место ракетного удара, за три часа не могли подтянуть туда несколько дивизионов их «хваленых» систем Patriot?

В истории не было случая, чтобы американцы не пропиарили себя или свои товары при хотя бы минимальной возможности. А что мы видим здесь? Мы наблюдаем либо идиотизм руководства, либо абсолютную бесполезность американских военных технологий.

Одним из последствий ракетного обстрела американских баз стал запрос иракских военных на покупку систем ПРО российского производства. Само собой разумеется, что американцы не испытывают по этому поводу восторга, но и предложить они тоже ничего не могут.

Любопытно отметить, что американскими ПРО утыкана практически вся Европа, особенно в восточной ее части. При этом во всех официальных заявлениях американских военных указывается, что данные системы стоят там исключительно против Ирана. Но почему же американцы не прикрывают системами ПРО собственные базы, которые находятся в непосредственной близости от границы с Ираном?

Невероятно, но факт: практически ни одно СМИ не вспомнило о том, как американские ПРО просто не отреагировали на атаку дронов и обстрел баллистическими ракетами НПЗ на территории Саудовской Аравии. После этого инцидента Турция приняла решение закупить у России системы противоракетной обороны.