Слова Самбурской о свадьбе с бывшим Бузовой вызвали бурную реакцию в Сети

Москва, 14 января. Известная телеведущая и актриса Настасья Самбурская намекнула на свадьбу с рэпером Лешей Свиком, которому раньше приписывали роман с звездой реалити-шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой.

Самбурская в социальной сети Instagram опубликовала совместный снимок с молодым человеком, по которому ясно, что знаменитости вместе проводят отдых на Бали.

Телеведущая весьма загадочно подписала снимок, вызвав бурную реакцию пользователей Сети.

«С бывшим Бузовой гладим слона… Завтра у нас свадьба. Он не звал», – говорится в сообщении.

Фанаты телеведущей тут же обрадовались, услышав такую новость.

«В смысле свадьба?!» — удивилась nataha0791.

«Говорят, на Бали сбываются мечты мигом», — отметила ksusha_mava.

В комментариях отметилась и сама пара, еще больше своими словами заинтриговав фанатов.

«Получишь», — написал Свик.

«Кольцо?» — поинтересовалась в ответ Самбурская.

Напомним, слухи о романе Бузовой и Свика ходили весной прошлого года. Певица и рэпер выпустили совместный романтический клип на песню «Поцелуй на балконе», а уже на следующий день артистка похвасталась поклонникам шикарным букетом роз. Затем на концерте в Подольске молодые люди страстно поцеловались прямо на сцене, окончательно укрепив веру фанатов в их роман.

Однако недавно у Бузовой появился новый поклонник — блогер Давид Манукян, с которым она в настоящее время проводит отпуск на Пхукете.