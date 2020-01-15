Журналисты готовятся к посланию Путина Федеральному собранию

Москва, 15 января. Журналисты готовятся к освещению ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

В пресс-центре «Манежа» созданы необходимые условия для работы: все желающие могут воспользоваться стационарными компьютерами, в зале работает Wi-Fi, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Большинство представителей СМИ расположились в фуршетной зоне — завтракают и общаются с коллегами. В зале присутствуют как известные всем Сергей Брилев и Андрей Колесников, так и те, кто только начинает свой путь в карьере.

Некоторые из журналистов оказались наиболее предусмотрительными и отложили часть закусок и фруктов про запас.

Напомним, мероприятие начнется в полдень по московскому времени. На него аккредитовано около 900 российских и зарубежных журналистов. Прямую трансляцию Послания президента Федеральному собранию будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал.

Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), а также на сайте ОТР.