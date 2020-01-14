Послание Путина Федеральному собранию — самое главное в инфографике ФАН

Всего несколько часов остались до важнейшего политического мероприятия 2020 года — оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Самая важная информация, касающаяся предстоящего послания Владимира Путина Федеральному собранию, представлена в инфографике Федерального агентства новостей.

Согласно Конституции РФ, ежегодное послание президента Федеральному собранию — это обязанность главы государства. В послании президент в присутствии представителей всех ветвей власти, политических и общественных деятелей, а также журналистов рассказывает об основных направлениях развития страны, ставя соответствующие задачи перед правительством и парламентом. Среди аккредитованных журналистов (а их около девятисот) есть представители Федерального агентства новостей, а также других СМИ, входящих в Медиагруппу «Патриот».

Оглашение послания президента 2020 пройдет в среду, 15 января, 2020 года в Центральном выставочном зале «Манеж». Мероприятие начнется в 12.00.

Где смотреть послание президента в прямом эфире

Прямую трансляцию мероприятия будут вести: Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Общественное телевидение России» (ОТР) (с сурдопереводом), а также сайты этих телеканалов (сайт ОТР www.otr-online.ru/online/ — с сурдопереводом).

ФАН будет оперативно информировать читателей обо всем, что будет происходить в «Манеже», а затем представит комментарии экспертов.

Известно, что значительная часть президентского послания будет посвящена исполнению национальных проектов, а также борьбе с бедностью. Еще одна важнейшая тема — консолидация российского общества в преддверии великого праздника — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.