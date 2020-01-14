Политолог Топорнин назвал Россию главным политическим медиатором в Ливии

Москва, 14 января. Россия на сегодняшний день становится главным политическим медиатором в Ливии и на всем Ближнем Востоке. Такое мнение во вторник высказал политолог Николай Топорнин.

«Важно, что Россия выступает как в Ливии, так и в других странах макрорегиона в качестве миротворца. Это не ставится под сомнение, поскольку везде Москва прикладывает усилия для того, чтобы на переговорах урегулировать кризисные ситуации», — пояснил он «Экономике сегодня».

По словам эксперта, Москва в своей миротворческой деятельности придерживается нескольких принципов, которые позволяют ей с успехом примирять враждующие стороны. Прежде всего Россия признает законно избранные власти в отличие от западных стран, которые каждый раз пытаются поставить во главе страны «удобных» и лояльных правителей. Кроме того, Россия никогда не пытается навязать свою волю и вместо того, чтобы диктовать условия, как это делают США, она предлагает варианты решения проблемы и способствует поиску компромиссов.

В результате авторитет РФ на Ближнем Востоке только растет. Страна уже показала на примере Сирии, что способна положить конец кровопролитию. Топорнин выразил надежду, что западные страны, которые и погрузили регион в хаос, тоже примут участие в мирном процессе.

Так, например, Россия смогла уговорить враждующие стороны в Ливии с 12 января прекратить огонь. А в минувший понедельник в Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации в африканской стране. Представитель Ливии при ООН Тахер Сунни заявил, что РФ и Турция внесли большой вклад в урегулирование политического кризиса, который разразился в стране после поддержанного США госпереворота 2011 года.

Напомним, что после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в Триполи было создано так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Данная структура оказалась подконтрольна западным странам и напрямую связана с террористическими группировками «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в РФ).

Весной прошлого года командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар направил войска на Триполи, чтобы освободить столицу от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.