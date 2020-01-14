Россия устроила встречу по Ливии, пока США провоцировали конфликты на Ближнем Востоке

Москва, 14 января. Россия смогла добиться переговоров враждующих сторон в Ливии буквально за год, пока США провоцировали эскалацию конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом заявил полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

По его словам, выступать в роли миротворца — внешнеполитическая традиция России. Москва, как отметил Баранец, старается перевести конфликт в Ливии в рамки политического консенсуса, подобные процессы ранее происходили в Сирии. Огромный шаг — встреча сторон в Москве — был сделан в минувший понедельник.

«Москва шаг за шагом льет холодную воду на костры войны», — цитирует эксперта Nation News.

Баранец обратил внимание, что ливийский конфликт, который в настоящее время пытается остановить Россия, инициировали США. Они и сейчас продолжают провокациями раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке.

«России приходится зарывать окопы, которые вырыла американская внешняя политика», — отметил военный обозреватель.

В заключение эксперт выразил мнение, что урегулирование ситуации в Ливии не должно целиком и полностью ложиться на плечи России, как о том заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Тем не менее Москва прикладывает все усилия для достижения этой цели, и проделанные шаги трудно переоценить.

Напомним, благодаря усилиям России в ночь на 12 января впервые за долгое время в Ливии вступил в силу режим прекращения огня. А в минувший понедельник в Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации в африканской стране. Предполагалось, что в них примут участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. Однако после стало известно, что Саррадж отказался от встречи с Хафтаром.

Многие эксперты выразили мнение, что ожидать от сторон соглашений на первой же встрече было бы наивно. Переговоры по тематике Ливии продолжатся 19 января в Берлине, где пройдет международная конференция.