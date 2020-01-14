Трамп пытается «сохранить лицо», скрывая данные о гибели солдат США при атаке Ирана

Москва, 14 января. США скрывают данные о гибели американских солдат при ракетном ударе Ирана, поскольку такая информация нанесет непоправимый урон репутации Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Ранее американские военнослужащие с авиабазы «Айн аль-Асад» на западе Ирака назвали «чудом отсутствие жертв» после ракетного удара со стороны Ирана. Офицер ВВС США Стэйси Колман заявила, что американские солдаты были шокированы мощностью удара, поэтому были счастливы, что им удалось выжить.

Серьезное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после ракетного удара по аэропорту в Багдаде 3 января, в результате которого был убит командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. 8 января Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке в ответ на убийство Сулеймани американскими военными.

По данным источников, в результате иранского удара погибли около 80 американских военнослужащих. Власти США опровергают информацию о жертвах, пытаясь убедить общественность в «чудесном спасении» американских солдат.

По мнению политолога Владимира Шаповалова, Вашингтон скрывает число погибших американских военнослужащих в ходе удара Ирана по базам США в Ираке, так как это негативно скажется на репутации главы Белого дома Дональда Трампа.

«Для Америки в целом и президента Трампа в частности человеческие жертвы были бы катастрофой во всех смыслах. Поэтому мы и видим такие нелепые высказывания про чудесные спасения и так далее», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что США несут ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое было спровоцировано убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Именно поэтому руководство США опасается утечки данных о численности погибших американских солдат.

Шаповалов отмечает, что США загнали себя в ловушку своими безответственными действиями на Ближнем Востоке, так как Вашингтон не в состоянии вести вооруженное противостояние с Ираном, передает «Полит Россия».

«Для США не представляется возможным нанесение прямого удара по Ирану. Это не Афганистан и не Ирак — это достаточно боеспособная страна с серьезным военным потенциалом. И в ситуации, при которой впервые со времен Перл-Харбора, на американскую военную базу совершено нападение, а США не отвечают на него, оправданием может стать только отсутствие жертв», — добавил эксперт.

Стоит отметить, что США отказались от ответных действий на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке. Военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что Тегеран был готов к масштабному противостоянию с Вашингтоном, однако у США нет достаточных сил для полномасштабных боевых действий с Ираном на Ближнем Востоке.