Сирия, 14 января. Шесть человек пострадали при теракте в Дейр-эз-Зоре. 420 новобранцев из числа протурецкой народной полиции прибыли в Тель-Абъяд на север Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сбросили листовки в Алеппо и Идлибе с призывами к боевикам, нанесли точечные удары по укреплениям джихадистов.

Армия Турции и союзные силы: направили в Ракку 420 членов новой народной полиции для несения службы у Тель-Абъяда.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в установке бомбы у моста в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла гуманитарный коридор на границе провинций Алеппо и Идлиб.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в похищении сотрудника военной полиции ВС Турции на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

На юге провинции вертолеты ВВС Сирии сбросили с вертолетов около тысячи листовок с призывами к боевикам «Тахрир аш-Шам» покинуть территорию Алеппо, сообщает источник в сети Twitter (@OGN News). После чего в районе поселений Кафр-Даль, Хан-Асаль и у деревни Мансур отряды Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по опорным пунктам радикалов из крупнокалиберных пулеметных установок.

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), на севере провинции неизвестными был похищен сотрудник турецкой военной полиции. Как сообщает источник, мужчина был похищен в районе деревни Джазра. Турецкая военная полиция подозревает, что к похищению причастные курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе города Аль-Бусейра неизвестными была установлена мина недалеко от моста через один из притоков реки Евфрат. Как сообщает новостное агентство Deir Ezzor 24, в результате взрыва ранения получили шесть мирных жителей. Так как в момент взрыва по мосту проезжал конвой курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), в установке мины подозревают террористов «спящих ячеек» «Исламского государства». Информации о пострадавших среди боевиков SDF не поступало.

Провинция Идлиб

Вертолеты ВВС Сирии также сбрасывали бумажные листовки с призывами к террористам «Тахрир аш-Шам» на юге провинции у городов Хиш и Кафр-Рума, которые оккупированы боевиками. Листовки с призывом покинуть без боя районы оккупации были сброшены и над городом Кафр-Набель, передает агентство Step News.

Агентство SANA со ссылкой на свои источники заявляет, что через гуманитарный коридор «Аль-Хадер» прошли десятки местных жителей провинций Алеппо и Идлиб, которые хотят покинуть территории, занятые вооруженными группировками. Как сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска», боевики совершили попытку обстрелять переход, чтобы помешать мирным жителям покинуть зоны боевых действий. Джихадисты заинтересованы в том, чтобы как можно большее количество мирных жителей осталось в зоне их оккупации. Гражданские являются для террористов «Тахрир аш-Шам» живым щитом.

Провинция Ракка

На северо-востоке провинции неизвестными на улице был застрелен юноша. Как сообщает агентство Alk Habour, Амер ал-Аннан, житель поселка Сальхабия, возвращался домой, когда группа неизвестных открыла по нему огонь из автоматов. Он умер на месте. Нападавшие скрылись с места преступления. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за покушение на него.

По данным медиаресурса Euphrates Post, 420 новобранцев гражданской полиции, учрежденной в зоне операции ВС Турции «Источник мира», готовы начать свою работу в городе Тель-Абъяд. Сотрудники полиции прибыли сегодня днем в город после окончания ускоренного учебно-тренировочного курса.

1 Организация запрещена на территории РФ.