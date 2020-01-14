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Хаменеи заявил, что Ближний Восток больше не потерпит вмешательства США

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Хаменеи заявил, что Ближний Восток больше не потерпит вмешательства США

Тегеран, 14 января. Высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал США главным фактором, дестабилизирующим Ближний Восток. Такое заявление он сделал во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамим бен Хамадом Аль ат-Тани.

Великий аятолла призвал страны Ближнего Востока объединить усилия, чтобы вместе бороться с деструктивным западным влиянием.

«Причиной неспокойного положения в регионе является зло и порок, которые несут Америка и ее друзья, и единственным путем борьбы с этим является акцент на сотрудничестве внутри региона», — отметил Хаменеи.

Иранский духовный лидер подчеркнул, что американцы пришли в Сирию и Ирак «с другого конца света» и не имеют к региону никакого отношения, а потому не заинтересованы в его развитии. В то же время Ближний Восток, по словам Хаменеи, больше не намерен терпеть вмешательства США в свои внутренние дела.

Эмир Катара поддержал высказывание высшего руководителя Ирана и заявил о необходимости развивать сотрудничество с Тегераном.

Как сообщает RT, Иран также намерен укрепить отношения с Сирией, о чем заявил президент страны Хасан Роухани на встрече с премьер-министром САР Имадом Хамисом.

Напомним, что отношения между США и Ираном обострились после того, как американский беспилотник нанес удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Провокация США привела к удару иранских сил по американским объектам и объявлению военной операции «Мученик Сулеймани», цель которой — борьба против американских сил в Ираке.

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