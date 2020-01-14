Представитель Ливии при ООН высоко оценил вклад РФ в урегулирование конфликта

Триполи, 14 января. Россия и Турция внесли большой вклад в мирное урегулирование ливийского конфликта, заявил представитель Ливии при ООН Тахер Сунни.

Он подтвердил, что текст документа о прекращении огня был передан для ознакомления и премьер-министру так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезу Сарраджу, и главнокомандующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару заблаговременно. И поблагодарил правительство России и Турции за участие в урегулировании конфликта.

Невзирая на отказ Хафтара подписать соглашение, ЛНА по-прежнему соблюдает перемирие. Его нарушения зафиксированы только со стороны боевиков ПНС. При этом Минобороны РФ считает главным достижением межливийских переговоров принципиальное согласие в вопросе бессрочного прекращения боевых действий, к которому враждующим сторонам все-таки удалось прийти.

Вторая сессия обсуждения намечена на 19 января. Мероприятие пройдет в столице Германии — Берлине.