Мать школьницы из Ульяновска просит уволить учительницу за покупку белья на глазах у детей

Ульяновск, 14 января. В СМИ появилась информация о том, что мать девятиклассницы из Ульяновска требует уволить из школы молодую учительницу из-за того, что несколько учеников во время прогулки по торговому центру заметили ее за выбором бюстгальтера. Женщину возмутило, что дети увидели, как педагог выбирает себе нижнее белье, и начали обсуждать ее предпочтения.

Недовольная родительница решила написать о своем негодовании в Сети. Шоппинг преподавателя она назвала «показухой».

«Мне дочь рассказала, учится в девятом классе. Они гуляли компанией в торговом центре и увидели их учительницу в магазине женского белья! Это что еще за показуха? Как она может ходить себе белье выбирать, зная, что ее могут увидеть ее же ученики, хорошо, что хоть не примерять при них пошла», — цитирует мать ученицы KP.Ru.

По словам женщины, теперь о «лифчиках» учительницы знают все, и тема ее нижнего белья является центральной среди мальчиков в классе.

«Я считаю, что таким учительницам не место в школе. Надеюсь, что директор школы заметит данный пост и уволит эту любительницу покупать белье на глазах у детей», — резюмировала она.

Отмечается, что интернет-пользователи по большей части инициативу женщины не поддержали. Они сочли поход преподавательницы в магазин недостаточным поводом для увольнения и отметили, что учителя имеют полное право в свободное время посещать любые места.

Солидарны с мнением возмутившейся женщины оказались немногие. Одна из ее «сторонниц» вспомнила ситуацию, когда видела учителей, распивающих пиво в кафе недалеко от школы. Женщина заявила, что те могли подать ученикам плохой пример.

Стоит отметить, что в пресс-службе управления образования администрации Ульяновска сообщили, что о подобном случае не слышали, передает радиостанция «Говорит Москва».