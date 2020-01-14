Роухани заявил, что правительство Ирана признает ответственность за крушение «Боинга»

Тегеран, 14 января. Правительство Ирана выполнит все обязательства касательно авиакатастрофы «Боинга-737» под Тегераном, заявил иранский лидер Хасан Роухани.

«Правительство Ирана признает себя ответственным за трагедию и гибель всех пассажиров, в частности граждан других стран», — сказал президент республики.

Он добавил, что результаты расследования по сбитому украинскому самолету будут доведены до народа.

По его словам, корнем всех недавних событий, произошедших на Ближнем Востоке, стали неконструктивные действия Соединенных Штатов.

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» разбился утром 8 января практически сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Нав борту воздушного судна находились 176 человек, все они погибли. Среди погибших — граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Афганистана, Швеции.

В ВС Ирана заявили, что украинский лайнер был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с важным военным объектом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и был принят за вражеский. Официальные лица Ирана принесли свои соболезнования в связи с катастрофой и назвали этот инцидент «непростительной ошибкой».

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на своей странице в Twitter написал, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит из-за человеческой ошибки, спровоцированной авантюризмом США в период кризиса, что привело к катастрофе.